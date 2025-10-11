Diane Keaton è morta a 79 anni

HQ

Hollywood è in lutto per una delle sue star più iconiche. Dianie Keaton, che tra le altre cose ha recitato ne Il Padrino e si è guadagnata anche un Oscar per la sua incredibile interpretazione in Annie Hall - è morta all'età di 79 anni. Un portavoce della famiglia chiede ai fan e ai media di concedere a coloro che erano vicini e cari all'attrice un po' di spazio e privacy. In breve, un'occasione per piangere in pace.

Nel corso degli anni Keaton ha goduto di diverse nomination all'Oscar e si è anche cimentata nella regia e nella fotografia. Ha anche goduto di un piccolo successo nel settore dell'interior design. E Keaton è stata spesso celebrata per la sua creatività e il suo occhio acuto per lo stile. Qualcosa che si riversava nel suo guardaroba e spesso veniva sorpresa a indossare pezzi strani - dai cappelli a tesa larga agli abiti sartoriali - ignorando tutte le tendenze e creandone di proprie.

La sua eredità vivrà. Riposa in pace.