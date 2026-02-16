DICE su cosa ci aspetta per Psy Smoke di Battlefield 6: "Dove evolverà da qui in avanti, dipende molto dal feedback dei giocatori"

HQ

Una delle meccaniche fondamentali introdotte nella seconda stagione di Battlefield 6 è il VL-7 Psy Smoke, un effetto principale sulla mappa che costringe i giocatori a usare una maschera antigas limitata per evitare di affrontare gli effetti del fumo allucinogeno. Nella nostra anteprima più ampia della prossima stagione, che uscirà domani 17 febbraio, abbiamo descritto l'effetto come qualcosa che amerai o odierai, e detto ciò, potresti essere curioso quanto noi di sapere cosa riserva il futuro a una meccanica così definitoria del gameplay.

In una recente intervista, abbiamo avuto l'opportunità di chiedere a DICE del Psy Smoke, a cui il produttore associato Kit Eklof ci ha spiegato: "Dove si evolve da qui in poi, dipende molto dal feedback dei giocatori. Inoltre, come viene accolto e qualunque opinione riceva, questo implementerà il modo in cui pensiamo al fumo allucinogeno in futuro."

Questo commento è arrivato dopo che il produttore Phil Girette ha osservato che Psy Smoke apparirà solo sulla mappa Contaminated per il momento, allo stesso modo in cui l'effetto oscurità imminente sarà usato solo su Hagental Base quando debutterà tra circa un mese. Tuttavia, Girette ha anche espresso che ora le "fondamenta" sono state gettate "così da poter mettere questo su altre mappe che creeremo in futuro."

Apprezzi che Battlefield Studios stia rischiando in più con il gameplay principale di Battlefield 6 ?