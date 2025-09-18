Dicealot rivela la data di uscita fissata per il 9 ottobre

Come annunciato al Convergence Games Showcase di stasera, Dicealot ha ora una data di uscita fissata per il 9 ottobre. Il gioco proviene da goodviewgames ed è pubblicato da Yogscast Games, e si svolge in una versione bizzarra di Camelot in cui i dadi decidono le tue battaglie.

Mettendo insieme un mix di fortuna e abilità, questo roguelike ti vede affrontare strani nemici nel suo mondo fantastico. Una demo per Dicealot è disponibile da un po' di tempo, con l'ultima versione rilasciata il mese scorso.

Dai un'occhiata al trailer della data di uscita di Dicealot qui sotto se stai cercando un'altra dose di azione roguelike.