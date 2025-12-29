Dichiara contenuti gratuiti per Borderlands 4

HQ

Forse hai giocato Borderlands 4 da quando è stato rilasciato, o forse l'hai trovato economico durante le numerose offerte natalizie attualmente in corso. In ogni caso, tutti i giocatori Borderlands 4 ora hanno diversi codici Shift interessanti da riscattare.

Di solito queste ti danno le chiavi d'oro per il forziere d'oro nel gioco, ma dato che è periodo natalizio, riceviamo anche skin a tema natalizio. Tuttavia, è importante notare che i codici sono validi solo fino alla fine del 2025 - e il 2025 sta per finire. Perciò, dovresti sbrigarti a riscattarli (se hai il gioco in più formati, il codice può essere riscattato più volte), cosa che puoi fare a questo link.

Detto questo, basta botticare e buon 2026 - quando, come sappiamo, sarà promesso il DLC per Borderlands 4.

Skin:

3HX3J-RJWSJ-CFBBC-3BJ3B-RWZ36

BZ6J3-3JKHB-CX3B5-TTJTT-HJBZW

3ZXJB-HZBHT-KX3BK-BBTT3-BHHXJ

J9XTB-SJWS3-WRTTC-BJTJJ-TH6TX

Chiavi d'Oro:

3H6JT-3ZJZ3-KXBJK-TB3TB-J33CXTSXBB-W9JH3-W63JC-TT33B-95JSX