Dichiarazione del CIO che squalifica il pilota ucraino di skeletron Vladylsav Heraskevych

Il CIO ha finalmente deciso di squalificare il pilota ucraino di skeletron Vladyslav Heraskevych per l'uso di un casco con foto di atleti ucraini uccisi nella guerra con la Russia. Il CIO aveva precedentemente avvertito l'ucraino di 27 anni che il casco violava le regole del CIO che vietavano tutte le manifestazioni politiche, religiose o razziali, suggerendogli invece di indossare una fascia a balk.

Ma Heraskevych si rifiutò di usare un altro elmo, credendo che il suo elmetto rispettasse le regole della COI, e affermò che "a questo punto, direi che una medaglia è inutile rispetto alla vita delle persone".

Ha anche affermato che non era diverso da ciò che ha fatto il pattinatore artistico Maxim Naumov, tenendo in mano una foto dei suoi genitori morti in un incidente aereo a Washington DC nel gennaio 2025, e che non aveva tempo di avere un altro casco, dato che è fatto per la sua testa, e ogni centesimo di secondo conta.

Dichiarazione del CIO che vieta Vladylsav Heraskevych

Dopo che Heraskevych si è rifiutato di usare un altro casco, il CIO ha rilasciato giovedì mattina una lunga dichiarazione:

Il pilota scheletro Vladylsav Heraskevych non è stato autorizzato a partecipare a Milano Cortina 2026 dopo aver rifiutato di aderire alle linee guida del CIO sull'espressione degli atleti Avendo ricevuto un'ultima opportunità, il pilota scheletro Vladylsav Heraskevych dall'Ucraina non potrà prendere il via questa mattina ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. La decisione è seguita al suo rifiuto di rispettare le Linee Guida sul Controllo dell'Atleta del CIO. È stato sostenuto dalla giuria della Federazione Internazionale di Bob e Scheletri (IBSF) sulla base del fatto che il casco che intendeva indossare non era conforme alle regole. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha quindi deciso con rammarico di ritirare la sua accreditamento per i Giochi di Milano Cortina 2026.

Il CIO spiega che ci sono stati molteplici esercizi e incontri tra il CIO e l'atleta ucraina, incluso con la presidente del CIO Kirsty Coventry, ma "non ha considerato alcuna forma di compromesso".