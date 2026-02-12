Dichiarazione del CIO che squalifica il pilota ucraino di skeletron Vladylsav Heraskevych
Il CIO squalifica infine un pilota di skeletron ucraino che si rifiutò di gareggiare senza casco con foto degli atleti caduti in guerra.
Il CIO ha finalmente deciso di squalificare il pilota ucraino di skeletron Vladyslav Heraskevych per l'uso di un casco con foto di atleti ucraini uccisi nella guerra con la Russia. Il CIO aveva precedentemente avvertito l'ucraino di 27 anni che il casco violava le regole del CIO che vietavano tutte le manifestazioni politiche, religiose o razziali, suggerendogli invece di indossare una fascia a balk.
Ma Heraskevych si rifiutò di usare un altro elmo, credendo che il suo elmetto rispettasse le regole della COI, e affermò che "a questo punto, direi che una medaglia è inutile rispetto alla vita delle persone".
Ha anche affermato che non era diverso da ciò che ha fatto il pattinatore artistico Maxim Naumov, tenendo in mano una foto dei suoi genitori morti in un incidente aereo a Washington DC nel gennaio 2025, e che non aveva tempo di avere un altro casco, dato che è fatto per la sua testa, e ogni centesimo di secondo conta.
Dichiarazione del CIO che vieta Vladylsav Heraskevych
Dopo che Heraskevych si è rifiutato di usare un altro casco, il CIO ha rilasciato giovedì mattina una lunga dichiarazione:
"
Il pilota scheletro Vladylsav Heraskevych non è stato autorizzato a partecipare a Milano Cortina 2026 dopo aver rifiutato di aderire alle linee guida del CIO sull'espressione degli atleti"
Avendo ricevuto un'ultima opportunità, il pilota scheletro Vladylsav Heraskevych dall'Ucraina non potrà prendere il via questa mattina ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. La decisione è seguita al suo rifiuto di rispettare le Linee Guida sul Controllo dell'Atleta del CIO. È stato sostenuto dalla giuria della Federazione Internazionale di Bob e Scheletri (IBSF) sulla base del fatto che il casco che intendeva indossare non era conforme alle regole.
Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha quindi deciso con rammarico di ritirare la sua accreditamento per i Giochi di Milano Cortina 2026.
Il CIO spiega che ci sono stati molteplici esercizi e incontri tra il CIO e l'atleta ucraina, incluso con la presidente del CIO Kirsty Coventry, ma "non ha considerato alcuna forma di compromesso".
"Il CIO era molto desideroso che il signor Heraskevych partecipasse. Per questo motivo il CIO si è seduto con lui per cercare il modo più rispettoso di rispondere al suo desiderio di ricordare i suoi compagni atleti che hanno perso la vita dopo l'invasione russa dell'Ucraina. L'essenza di questo caso non riguarda il messaggio, ma dove voleva esprimerlo.
Il signor Heraskevych poteva mostrare il casco in tutte le corse di addestramento. Il CIO gli ha anche offerto la possibilità di esporlo immediatamente dopo la competizione durante la zona mista.
Il lutto non viene espresso e percepito allo stesso modo ovunque nel mondo. Per sostenere gli atleti nel loro lutto, il CIO ha istituito centri multireligiosi nei Villaggi Olimpici e un luogo di lutto, affinché il dolore possa essere espresso con dignità e rispetto. C'è anche la possibilità di indossare una fascia nera durante le competizioni in determinate circostanze.
Durante i Giochi Olimpici agli atleti vengono inoltre offerte numerose opportunità per elaborare il lutto ed esprimere le proprie opinioni, anche nelle zone miste dei media, sui social media, durante conferenze stampa e interviste.
Le Linee Guida sull'Espressione degli Atleti sono state il risultato di una consultazione globale nel 2021 con 3.500 atleti provenienti da tutto il mondo. Hanno il pieno sostegno della Commissione degli Atleti del CIO e delle Commissioni degli Atleti delle Federazioni Internazionali e dei Comitati Olimpici Nazionali.
Il signor Heraskevych è stato sostenuto dal CIO nelle ultime tre edizioni dei Giochi Olimpici Invernali. Ogni volta ha ricevuto una borsa di studio olimpica. Dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, il CIO ha anche istituito un fondo di solidarietà per lo sport ucraino per sostenere la preparazione degli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024."