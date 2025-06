Diciamo addio a Downton Abbey nell'ultimo sguardo al Grand Finale

HQ

Quello che è stato descritto come il Avengers: Endgame di tua madre è quasi arrivato. L'epica conclusione di Downton Abbey arriva nei cinema questo settembre, portando con sé un ultimo viaggio nella famosa casa di campagna per assistere a come la famiglia Crawley continua ad adattarsi a un mondo che cambia.

Quest'ultimo capitolo della storia, che va avanti da circa 15 anni, vedrà la famiglia scoprire il suo posto negli anni '30, che include problemi finanziari dilaganti, uno scandalo pubblico che circonda la ragazza leader Michelle DockeryLady Mary e la minaccia di una completa disgrazia sociale. Inutile dire che è la fine della strada per la famiglia aristocratica e la sua schiera di fedeli servitori.

Downton Abbey: The Grand Finale debutterà nei cinema dal 12 settembre e puoi vedere l'ultimo scorcio del film qui sotto.