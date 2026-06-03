Diciotto animali, uccelli e insetti sono stati selezionati per essere inclusi nelle future banconote del Regno Unito
La decisione finale sarà sottoposta a voto pubblico, ma se il tuo animale preferito non è presente non potrai nominarlo.
Mentre la Gran Bretagna cerca di sostituire figure storiche con la sua fauna protetta sulle banconote, abbiamo ridotto la decisione a diciotto creature. Alcuni grandi, altri piccoli. Alcuni con ali e piume, altri con pelo, e alcuni con pelle viscida e scaglie lucenti.
I diciotto animali rimasti nella shortlist saranno votati dal pubblico per ottenere i vincitori, che saranno inseriti sulle nuove banconote da £5, £10, £20 e £50. La lista, come riportata dalla BBC, è suddivisa in tre categorie: mammiferi, uccelli e anfibi, insetti e pesci. I finalisti della shortlist sono i seguenti:
Mammiferi
- Delfino tursiope
- Lepre bruna
- Riccio europeo
- Sigillo grigio
- Martora dei pini
- Volpe rossa
Uccelli
- Aquila dalla coda bianca
- Gufo reale
- Martin pescatore comune
- Pulcinelle atlantiche
- Picchio grano macchiato
- Chiurlio eurasiatico
Anfibi, insetti e pesci
- Bombo dalla coda buffa
- Squalo basking
- Salmone atlantico
- Rana comune
- Libellula imperatore
- Farfalla fritillaria delle paludi
Il pubblico potrà votare per due dei propri preferiti di ciascuna delle tre categorie, prima che il votino termini il 3 luglio. Sarà presente una sola creatura per banconota, quindi purtroppo non tutti saranno vincitori. Non che gli animali probabilmente se ne accorgano o se ne preoccupino davvero.