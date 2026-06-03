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Diciotto animali, uccelli e insetti sono stati selezionati per essere inclusi nelle future banconote del Regno Unito

La decisione finale sarà sottoposta a voto pubblico, ma se il tuo animale preferito non è presente non potrai nominarlo.

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Mentre la Gran Bretagna cerca di sostituire figure storiche con la sua fauna protetta sulle banconote, abbiamo ridotto la decisione a diciotto creature. Alcuni grandi, altri piccoli. Alcuni con ali e piume, altri con pelo, e alcuni con pelle viscida e scaglie lucenti.

I diciotto animali rimasti nella shortlist saranno votati dal pubblico per ottenere i vincitori, che saranno inseriti sulle nuove banconote da £5, £10, £20 e £50. La lista, come riportata dalla BBC, è suddivisa in tre categorie: mammiferi, uccelli e anfibi, insetti e pesci. I finalisti della shortlist sono i seguenti:

Mammiferi



  • Delfino tursiope

  • Lepre bruna

  • Riccio europeo

  • Sigillo grigio

  • Martora dei pini

  • Volpe rossa

Uccelli



  • Aquila dalla coda bianca

  • Gufo reale

  • Martin pescatore comune

  • Pulcinelle atlantiche

  • Picchio grano macchiato

  • Chiurlio eurasiatico

Anfibi, insetti e pesci



  • Bombo dalla coda buffa

  • Squalo basking

  • Salmone atlantico

  • Rana comune

  • Libellula imperatore

  • Farfalla fritillaria delle paludi

Il pubblico potrà votare per due dei propri preferiti di ciascuna delle tre categorie, prima che il votino termini il 3 luglio. Sarà presente una sola creatura per banconota, quindi purtroppo non tutti saranno vincitori. Non che gli animali probabilmente se ne accorgano o se ne preoccupino davvero.

Diciotto animali, uccelli e insetti sono stati selezionati per essere inclusi nelle future banconote del Regno Unito
Nicol Nicolson/Shutterstock.com

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