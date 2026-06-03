Diciotto animali, uccelli e insetti sono stati selezionati per essere inclusi nelle future banconote del Regno Unito

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Mentre la Gran Bretagna cerca di sostituire figure storiche con la sua fauna protetta sulle banconote, abbiamo ridotto la decisione a diciotto creature. Alcuni grandi, altri piccoli. Alcuni con ali e piume, altri con pelo, e alcuni con pelle viscida e scaglie lucenti.

I diciotto animali rimasti nella shortlist saranno votati dal pubblico per ottenere i vincitori, che saranno inseriti sulle nuove banconote da £5, £10, £20 e £50. La lista, come riportata dalla BBC, è suddivisa in tre categorie: mammiferi, uccelli e anfibi, insetti e pesci. I finalisti della shortlist sono i seguenti:

Mammiferi



Delfino tursiope



Lepre bruna



Riccio europeo



Sigillo grigio



Martora dei pini



Volpe rossa



Uccelli



Aquila dalla coda bianca



Gufo reale



Martin pescatore comune



Pulcinelle atlantiche



Picchio grano macchiato



Chiurlio eurasiatico



Anfibi, insetti e pesci



Bombo dalla coda buffa



Squalo basking



Salmone atlantico



Rana comune



Libellula imperatore



Farfalla fritillaria delle paludi



Il pubblico potrà votare per due dei propri preferiti di ciascuna delle tre categorie, prima che il votino termini il 3 luglio. Sarà presente una sola creatura per banconota, quindi purtroppo non tutti saranno vincitori. Non che gli animali probabilmente se ne accorgano o se ne preoccupino davvero.