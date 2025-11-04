Dick Cheney, ex vicepresidente degli Stati Uniti, è morto a 84 anni

HQ

Dick Cheney, che ha servito due mandati come vicepresidente sotto il presidente George W. Bush e ha svolto un ruolo centrale nel plasmare la politica estera americana post-11 settembre, è morto all'età di 84 anni, ha annunciato martedì la sua famiglia.

Cheney è morto "a causa di complicazioni di polmonite e malattie cardiache e vascolari", ha detto la sua famiglia in una dichiarazione, aggiungendo che sua moglie Lynne, le figlie Liz e Mary e altri parenti erano al suo fianco.

Nato in Nebraska e cresciuto nel Wyoming, la lunga carriera politica di Cheney ha incluso il servizio come capo dello staff della Casa Bianca, membro del Congresso del Wyoming e segretario alla difesa sotto il presidente George H.W. Bush, supervisionando la guerra del Golfo del 1991.

Una figura controversa della moderna politica statunitense

Come vicepresidente dal 2001 al 2009, Cheney è stato ampiamente considerato come una delle figure più influenti e divisive del governo degli Stati Uniti, contribuendo a plasmare la risposta agli attacchi dell'11 settembre e sostenendo l'invasione dell'Iraq nel 2003.

I sostenitori hanno elogiato la sua leadership e la profonda conoscenza della sicurezza nazionale, mentre i critici lo hanno accusato di espandere il potere esecutivo e di giustificare l'uso della tortura nella cosiddetta "guerra al terrore".

Nella loro dichiarazione, la famiglia Cheney lo ha descritto come "un uomo grande e buono che ha insegnato ai suoi figli e nipoti ad amare il nostro paese e a vivere una vita di coraggio, onore, amore, gentilezza e pesca a mosca". La figlia di Cheney, Liz Cheney, ex deputata repubblicana e critica esplicita di Donald Trump, ha spesso citato suo padre come suo modello politico.