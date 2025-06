Diddy Kong e Dixie Kong confermati appariranno in Donkey Kong Bananza

HQ

Diddy Kong non è morto, dopotutto. Nemmeno la sua ragazza Dixie Kong, ed entrambi appariranno a Donkey Kong Bananza, il nuovo gioco chiaramente realizzato dal team di Super Mario Odyssey, in esclusiva per Nintendo Switch 2, che ha appena ricevuto 15 minuti di gameplay che mostrano un sacco di cose nuove... inclusa la co-protagonista del gioco, Pauline, invece di Odd Rock.

Abbiamo anche visto Cranky Kong e Rambi il rinoceronte come NPC. Ma molti fan temevano che Diddy Kong, l'amico di DK dai giochi Donkey Kong Country di Rare e Retro Studios, sarebbe stato esiliato dai giochi Nintendo in futuro, data la sua assenza in Mario Kart World. Per fortuna, è stato confermato che sono in gioco, anche se il loro ruolo non è ancora chiaro.

Vediamo Diddy e Dixie solo nella parte finale dello showcase, quando parlano delle figure degli amiibo, anche se non sembrano essere legate all'amiibo (gli amiibo della serie DK funzionano solo per portare un'enorme roccia dal cielo). Invece, Diddy e Dixie sono dietro un bancone. Un'inquadratura più tardi mostrò Ciuchino e Pauline in una gara con Rambi il rinoceronte contro Diddy e Dixie.

Scommettiamo che saranno loro a occuparsi dei minigiochi di Rhino (forse altri minigiochi?). Non sembra che saranno giocabili, ma è bello vedere che Nintendo EPD non si è dimenticata di loro... e nemmeno la grande colonna sonora dei giochi Rare DKC, nemmeno DK Rap!