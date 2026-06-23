Didier Deschamps lascia il campo per la Coppa del Mondo dopo la morte della madre

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La madre di Didier Deschamps è purtroppo venuta a mancare, ha annunciato martedì sera la Federazione Francese di Calcio. L'allenatore della nazionale francese ha lasciato gli Stati Uniti e non sarà in panchina durante la partita Francia vs. Norvegia di venerdì, ha confermato la FFF, e mancherà entrambe le sessioni di allenamento prima della partita.

"Didier Deschamps non potrà guidare le sessioni di allenamento prima della partita Norvegia-Francia. Non potrà stare in panchina venerdì per l'ultima partita del Gruppo I. L'allenatore della nazionale ha appreso questa mattina della morte di sua madre. Tornerà in Francia per partecipare al suo funerale."

La Francia è già qualificata per i 32 di finale, così come la Norvegia, ma il vincitore di venerdì 25 giugno alle 21:00 CES, 20:00 BST, andrà come capogruppo. In caso di pareggio, la Francia sarebbe stata capogruppo grazie a una differenza reti superiore. L'assistente di Deschamps, Guy Stéphan, sarà in panchina durante la partita e fino al suo ritorno.