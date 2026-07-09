Dieci anni dopo, Dragon Ball Xenoverse 2 ha il suo capitolo finale

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Sebbene la trama di una nuova avventura sia già visibile all'orizzonte con Dragon Ball Xenoverse 3, previsto per il 2027, Bandai Namco aveva ancora qualche filo narrativo in sospeso nel suo capitolo precedente... Fino ad oggi. Esatto, perché dopo più di 10 anni di aggiornamenti, patch, capitoli e nuovi personaggi che si sono uniti all'avventura, è arrivato il momento di chiudere Dragon Ball Xenoverse 2.

Il Capitolo Quattro della Saga del Futuro è ora disponibile, e i giocatori dovranno salvare il mondo e la storia mentre Fu mette in moto il suo piano, che porterà alla scomparsa di coloro che hanno combattuto per proteggere la Terra. Questo aggiornamento di contenuti include due personaggi giocabili, Kaiyoshin (Ultra Cattivo) e Son Goku (Ultra Cattivo Sconfitto), oltre alle Battaglie Ultra della Patrulla del Tempo. Queste si presentano sotto forma di battaglie d'arena a ondate in cui dovrai sopravvivere a scontri contro nemici iconici presenti durante il gioco.

E se pensi che ora che è completo sia un buon momento per provarlo, Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Dai un'occhiata all'ultimo trailer con i contenuti finali qui sotto.