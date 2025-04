Diego Luna ha cercato di far passare un blaster di Star Wars attraverso i controlli di sicurezza dell'aeroporto

HQ

Ci sono tre cose che non dovresti assolutamente provare a portare su un aereo. Coltelli, pistole, bombe. Ci sono anche altre cose, come qualsiasi bottiglia di liquido, ma le tre di cui sopra ti metteranno nei guai. Diego Luna, la star di Andor della Disney, l'ha scoperto nel modo più duro.

Parlando allo show di Jimmy Kimmel, Luna ha rivelato di essere stato fermato dalla sicurezza dell'aeroporto perché pensavano che il suo blaster di Andor fosse una vera pistola. "Erano tipo, 'Wow, cos'è quello!?' Stavo cercando di afferrarlo e dire: 'No, è solo un oggetto di scena!' E tutti dicevano: 'Non toccarlo!'... Era un disastro", ha detto.

Luna ha anche aggiunto che all'epoca aveva i postumi di una sbornia, il che sicuramente non avrebbe aiutato la situazione. Alla fine, è stato in grado di spiegare cosa fosse l'oggetto di scena senza finire in manette, ma che modo stressante per superare i controlli di sicurezza.

Luna sta attualmente guardando avanti alla premiere della seconda stagione di Andor, che arriverà su Disney+ il 23 aprile.

