Difendite il vostro trono oscuro come Dracula in ReVamp

Siamo abituati a vedere Dracula come un classico cattivo nei videogiochi (Castlevania ne è un buon esempio), ma non è così comune scoprire che, anche se è 'il cattivo' nella storia, in realtà siamo dalla sua parte. Ed è questa la prospettiva da cui giochiamo in ReVamp.

ReVamp è un gioco di tower defence roguelite in cui giochiamo nei panni di Dracula mentre ricostruiamo il suo castello, addestriamo le sue orde di non morti e difendiamo il trono—una situazione a metà strada tra penitenza e una maledizione per non aver salvato il suo amato.

ReVamp è stato presentato al Galaxies Spring Showcase con un trailer di annuncio, anche se non ha ancora una data di uscita su PC, che è l'unica versione confermata. Dai un'occhiata qui sotto.