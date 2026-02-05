news
Digimon Story: Time Stranger
Digimon Story: Time Stranger arriverà su Nintendo Switch 2 questo luglio
Se stai cercando un collezionista alternativo di creature da giocare su una piattaforma Nintendo, ecco qui.
Il Nintendo Direct: Partner Showcase è stato pieno di giochi recenti che sembrano pronti a prendere un nuovo respiro una volta arrivati sulla console ibrida. Digimon Story: Time Stranger non fa eccezione, dato che il collezionista di creature RPG debutterà su Nintendo Switch 2 questo luglio.
Ci porta in una storia che abbraccia il mondo umano e quello digitale, Digimon Story: Time Stranger presenta una narrazione profonda che ci vede allearci con i nostri mostri digitali preferiti degli anime, dei giochi e altro ancora per salvare il mondo.
Digimon Story: Time Stranger è già disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Arriverà su Nintendo Switch 2 il 10 luglio.
