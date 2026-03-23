Digimon Story: Time Stranger rivela l'espansione della storia in arrivo l'anno prossimo

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Digimon Story: Time Stranger sta ricevendo una grande espansione. Il collezionista di creature e il ritorno di uno dei "concorrenti" di Pokémon nel mondo dei videogiochi sono stati ampiamente apprezzati al suo lancio lo scorso ottobre.

Da allora, ha avuto alcune uscite DLC sotto forma di Episode Pack (anche se, al momento della stesura, va affrontato che questi non hanno avuto la stessa accoglienza del gioco base). Ora è il momento che gli sviluppatori si scatenino un po' di più e introducano una nuova espansione della storia.

Non c'è ancora un nome per questa espansione, né dettagli su dove ci porterà noi e i nostri mostri digitali. Tuttavia, abbiamo una finestra di rilascio, che arriverà nel 2027. Lo sviluppo è in corso e ci viene detto di restare sintonizzati per ulteriori informazioni. Forse si unirà al crescente elenco di possibili annunci quest'estate.