Digimon Story Time Stranger verrà lanciato a ottobre

Digimon Story Time Stranger è stato annunciato all'inizio di quest'anno, ma senza una data di uscita. Durante l'evento di Sony che al momento è ancora in corso, lo abbiamo finalmente scoperto. Il prossimo capitolo della serie Digimon Story dopo Cyber Sleuth è fissato per il 3 ottobre di quest'anno.

Nel nuovo trailer, abbiamo avuto modo di vedere di più del mondo di gioco e della storia in cui il mondo digitale, così come quello reale, è ancora una volta minacciato. Il gioco, che sembra avere le classiche battaglie a turni, sarà rilasciato per PC tramite Steam, PlayStation 4 e 5 e Xbox Series S/X.

