Digimon Story: Time Stranger viene lanciato a oltre 84.000 giocatori simultanei su Steam

HQ

Digimon è sempre sembrato esistere in un secondo (o addirittura terzo o quarto posto) rispetto ai Pokémon, ma il nuovo capitolo della serie Digimon Story ha dimostrato che l'IP ha ancora molti fan desiderosi di lanciarsi in una nuova esperienza RPG.

Al momento in cui scriviamo, Digimon Story: Time Stranger ha un picco di 84.458 giocatori simultanei su Steam tramite SteamDB. Questo lo rende il terzo JRPG più giocato sulla piattaforma, in ritardo dietro solo a Metaphor: ReFantazio e Granblue Fantasy: Relink. Ha battuto i giochi Persona, Final Fantasy e altri in termini di giocatori su Steam.

Digimon Story: Time Stranger ha anche mostrato mostri ai precedenti giochi di Digimon. Digimon Survive, ad esempio, ha ottenuto solo circa 6.000 giocatori simultanei al momento del lancio, e Digimon Story: Cyber Sleuth ne ha ancora meno, 3.000.

Attualmente, i giocatori si stanno godendo il gioco su Steam, dove detiene una valutazione molto positiva. Non ci è piaciuto molto Digimon Story: Time Stranger nella nostra recensione, credendo che la storia fosse piuttosto semplice rispetto a ciò che avrebbe potuto offrire.