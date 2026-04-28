Digital Bros. sta acquisendo i diritti di Wuchang: Fallen Feathers

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Italian Digital Bros. è nel processo di completare un po' di acquisto. L'editore ha raggiunto un accordo con lo sviluppatore cinese Chengdu Lingze Technology Co. Ltd., tutti per acquisire i diritti di proprietà intellettuale del gioco Wuchang: Fallen Feathers.

Come confermato in un comunicato stampa, l'accordo è valutato circa 4 milioni di euro e include la piena proprietà della proprietà intellettuale, la piena conservazione del valore generato durante tutto il suo ciclo di vita e l'eliminazione di eventuali futuri obblighi di royalty.

Parlando del motivo per cui Digital Bros. sta effettuando questa acquisizione, il comunicato aggiunge: "Mettere in sicurezza la proprietà intellettuale migliorerà la capacità del Gruppo di prendere decisioni tempestive riguardo al suo futuro sviluppo e agli investimenti correlati."

Digital Bros. sottolinea inoltre di non aspettarsi che questa acquisizione abbia un "impatto significativo" sulle prospettive commerciali per il prossimo anno.

Questo arriva dopo il preoccupante rapporto secondo cui il team di sviluppo associato al gioco è stato licenziato dopo aver rifiutato di assumere incarichi di supporto, e questo senza dubbio è una delle ragioni chiave di come e perché Digital Bros. sia riuscito a prendere l'IP a un valore così basso.