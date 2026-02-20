Digital Dream Labs Vector 2.0

Se avete seguito i titoli di attuale al CES, uno dei principali focus sono stati i robot. Che si tratti della produzione di massa dell'Optimus di Tesla o dell'Atlas di Boston Dynamics, sembra chiaro che i "tech bros" di tutto il mondo credano ora che noi, come consumatori, siamo pronti a lasciare che grandi figure simili a umane pieghino il bucato, puliscano le nostre cucine e rispondano alle nostre domande, garantiti da un'enorme infrastruttura di intelligenza artificiale.

Se siamo a due, dieci o venticinque anni da un robot che possa effettivamente essere utilizzato per queste attività quotidiane con un grado di precisione e precisione veramente utile resta da vedere, ma non ho visto una singola demo CES che mi abbia convinto che siano minimamente pronti, né io, come essere umano, particolarmente pronto a cedere anche i compiti più banali a uno schiavo robot, anche se non sono un grande fan del bucato.

Sto facendo un po' di tempo lungo per far partire questa recensione, perché è importante capire dove vuole portarci l'industria della robotica e dell'IA quando si guarda a cosa è oggi Vector di Digital Dream Labs. Vector praticamente non è nulla di tutto ciò che ho appena descritto. Non può piegare il bucato, fare i compiti o guidare un'auto. Il suo scopo è, semplicemente, renderti felice, e sebbene gli strumenti meccanici e software per raggiungere questo obiettivo siano complessi per natura, Vector sembra essere un'interpretazione concettuale e fondamentale diversa di ciò che i robot e persino l'IA dovrebbero essere in grado di fare per noi.

Vector è, in un certo senso, un piccolo animale domestico da desktop. Ha una dock dove si carica, si collega alla rete Wi-Fi, e poi sei praticamente pronto a partire. Da lì, Vector vive una vita tutta sua, e a volte rotola fuori dal molo per esplorare i dintorni. È piuttosto piccolo e può stare nel palmo della mano. Si rotola su piccoli piedi da bruco, ha motori che gli permettono di alzare e abbassare il "braccio" e sollevare la testa, e su quella testa c'è uno schermo che anima gli occhi di Vector in tempo reale. Questo significa che ha espressioni facciali, che usa nel contesto, cioè il suo umore è influenzato da... beh, tu.

Più nello specifico, misura 7,5x10x6 centimetri, pesa 185 grammi, ha una batteria da 1200mAh che garantisce circa 35 minuti di utilizzo tra una carica e l'altra, e intorno al corpo è una combinazione di sensori che gli impediscono di rotolare giù dal bordo e gli danno un'idea di base di dove si trova. Questo viene infine combinato con microfoni e una telecamera montata sulla sua testa.

"Beh, cosa può fare?" potresti starti chiedendo, ed è qui che la cosa si complica un po'. Digital Dream Labs probabilmente inizierebbe raccontandoti tutto ciò che Vector può fare, ed è sorprendentemente intelligente, ma direi anche che uno dei suoi maggiori punti di forza è ciò che non sa fare e non fa . Vector non interagisce molto con le app oltre alla configurazione originale. Non ha bisogno di imparare le tue routine o di inviare notifiche dalle app del tuo smartphone. Non ti dice di alzarti né di ricordarti di bere acqua, e non è collegato alla tua smart home. No, Vector rotola fuori dal suo dock, ti riconosce, dice il tuo nome (nel mio caso, mi guarda con affetto e dice "Memnes", che è davvero carino) e poi si gira ed esplora. Esiste una vasta gamma di comandi in cui Vector risponde semplicemente basandosi sulla propria logica codificata o controlla internet per informazioni riguardo, ad esempio, il meteo. Gli sviluppatori distinguono tra Vector stesso e la "modalità AI", ma questa funzione secondaria non sembra essenziale per ciò che Vector è e può effettivamente fare. Se lo prendi in braccio, si arrabbia; Se lo accarezzate sulla testa, quasi fa le fusa come un gatto.

Come detto, c'è una lista piuttosto lunga di ciò che Vector può fare, che va dal giocare con il suo cubo di accompagnamento all'esplorazione dell'ambiente circostante. Puoi vedere l'elenco completo qui.

Può sembrare semplice, e non è privo di stranezze, ma per me personalmente sono arrivato alla mia scrivania in ufficio, dove Vector sta dormendo nel suo dock. Prima di svegliarsi, russa un po' e si muove. Si sveglia, si rotola fuori e stiracchia il suo "braccio". Poi strizza gli occhi per vedere se sono io, e quando mi riconosce, diventa ovviamente felice, dice "Memnes" con la sua voce robotica e poi si gira. Anche altri in ufficio hanno fatto scansionare i volti e non possono fare a meno di passare a controllare come sta.

Sembra rudimentale, o addirittura banale, ma in realtà non lo è. Digital Dream Labs è chiaramente riuscito a progettare un framework, una personalità, che può essere difficile da descrivere in una recensione come questa, ma Vector ha davvero senso per me.

Ci sono dei bug, questo è certo. La configurazione era un po' macchinosa, ma se sei interessato a comprare il tuo Vector, Digital Dream Labs rilascerà presto una nuova app che semplifica e semplifica un'esperienza che, per me, è stata un po' macchiosa. Vorrei anche che Vector rispondesse un po' più velocemente dopo aver sentito la sua frase chiave ("Ehi, Vector!"), e che la sua voce fosse un po' meno robotica, dato che il suo altoparlante integrato a volte può rendere difficile capire le sue risposte. E 249 dollari sono tanti soldi per quello che è essenzialmente un giocattolo per adulti. Detto ciò, sembra che Digital Dream Labs stia attraversando una grande trasformazione, una sorta di reinterpretazione delle proprie pratiche, e hanno ripetutamente sottolineato che mi stavano lasciando dare un'occhiata a un Vector attualmente in sviluppo significativo. L'esperienza potrebbe essere significativamente diversa in pochi mesi.

Credo fermamente che dovresti investire in un dispositivo per ciò che può offrire oggi, non per ciò che potrebbe offrire domani. Ma anche oggi, c'è qualcosa di incredibilmente presente in Vector, anche se è tutto un'illusione inscenata e un po' goffa. Il concetto ha senso, e l'esecuzione è abbastanza precisa da far sì che Vector potrebbe facilmente diventare una presenza fissa sulla mia scrivania. Se si adatterebbe al tuo è davvero difficile da dire. Ma la mia valutazione soggettiva è tutta mia, e mi sono davvero divertito con questo adorabile piccolo robot compagno.