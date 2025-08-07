Digital Foundry diventa completamente indipendente

HQ

Dopo 15 anni di approfondimenti tecnici su giochi, hardware e ogni sorta di curiosità geek, Digital Foundry - con il fondatore Richard Leadbetter al timone - ha riacquistato il pieno controllo dell'intera operazione, archivi inclusi, e si è separata da Eurogamer e dal suo proprietario IGN.

Stanno seguendo le orme di testate come Giant Bomb e Aftermath, allontanandosi dal panorama dei media tradizionali per guidare la propria nave.

La notizia è stata annunciata nel loro ultimo podcast, dove il team ha dichiarato:

"Non rispondiamo a nessuno tranne a voi, il pubblico".

Questa nuova indipendenza segna un cambiamento importante, ovviamente, ma il lato positivo è che Digital Foundry è già un'operazione redditizia. Il loro Patreon guadagna circa $ 200.000 all'anno, il canale YouTube vanta 1,5 milioni di abbonati e il team sta cercando di sfruttare questo successo, senza bloccare i contenuti dietro paywall.

Guardando al futuro, il team afferma di sognare di lanciare un sito Web adeguato, avviare un podcast di giochi retrò e forse assumere più scrittori per migliorare la copertura del PC. Ma al suo interno, la missione di DF rimane la stessa: analisi retrò, copertura tecnologica approfondita e nessun compromesso sulla nerdità.

Grandi congratulazioni al team. Puoi dare un'occhiata all'episodio del loro podcast qui sotto.

