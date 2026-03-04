Digital Foundry recensisce la grafica in Crimson Desert

HQ

Sta diventando molto chiaro che Crimson Desert non sarà solo molto esteso, ma anche tecnicamente pesante. Il gioco è alimentato dal motore degli sviluppatori, BlackSpace Engine, e Digital Foundry ha ora avuto l'opportunità di testare una versione PC in 4K nativo con impostazioni Ultra. Anche se è ancora un lavoro in corso, le impressioni sono comunque notevoli.

Alex Battaglia di Digital Foundry dice, tra le altre cose (trascritto da EGW):

"Questa è ovviamente una build in fase di sviluppo a impostazioni ultra alte, in 4K nativo, ma funziona davvero bene. Sicuramente gira in modo molto diverso rispetto a molti giochi Unreal Engine in 4K nativo."

Resta da vedere come reggerà fino al lancio, così come si comporteranno le versioni console. Guarda il video qui sotto: