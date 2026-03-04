Digital Foundry recensisce la grafica in Crimson Desert
Per chi temeva che potesse funzionare male, gli sviluppatori coreani hanno una buona notizia da condividere...
Sta diventando molto chiaro che Crimson Desert non sarà solo molto esteso, ma anche tecnicamente pesante. Il gioco è alimentato dal motore degli sviluppatori, BlackSpace Engine, e Digital Foundry ha ora avuto l'opportunità di testare una versione PC in 4K nativo con impostazioni Ultra. Anche se è ancora un lavoro in corso, le impressioni sono comunque notevoli.
Alex Battaglia di Digital Foundry dice, tra le altre cose (trascritto da EGW):
"Questa è ovviamente una build in fase di sviluppo a impostazioni ultra alte, in 4K nativo, ma funziona davvero bene. Sicuramente gira in modo molto diverso rispetto a molti giochi Unreal Engine in 4K nativo."
Resta da vedere come reggerà fino al lancio, così come si comporteranno le versioni console. Guarda il video qui sotto: