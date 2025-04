Digital Foundry: Switch 2 sta reggendo molto bene contro PlayStation 4

HQ

La scorsa settimana abbiamo avuto modo di dare un'occhiata al Switch 2 per la prima volta e da allora c'è stato un flusso quasi costante di notizie riguardanti la nuova console di Nintendo. Non ultimi i giochi, dove noi di Gamereactor abbiamo potuto provare quello che sta arrivando, di cui potete leggere nella nostra sezione di anteprima.

I tecnici di Digital Foundry fanno le cose in modo un po' diverso quando testano i giochi, poiché guardano solo al lato tecnico delle cose piuttosto che al valore dell'intrattenimento, e nell'ultimo episodio del loro podcast hanno verificato come si misura la console. Se avete seguito le speculazioni dell'anno scorso, potreste ricordare tutte le voci che dicevano che il Switch 2 sarebbe stato da qualche parte nelle vicinanze della PlayStation 4 o addirittura del PlayStation 4 Pro in termini di prestazioni. Quindi, è vero?

Bene, dopo aver esaminato Final Fantasy VII: Remake Intergrade, Hogwarts Legacy e Elden Ring, Digital Foundry ha una risposta positiva. I giochi hanno un aspetto almeno altrettanto buono e spesso anche migliore con elementi come effetti di luce moderni, grafica più nitida e meno frastagliature. Dicono anche che il supporto del display integrato per 120Hz può potenzialmente fornire "esperienze significativamente migliori nelle porte multipiattaforma rispetto alla PlayStation 4 di base".

Quindi, se hai giochi della generazione precedente a cui non hai ancora giocato, potrebbe essere il momento di dare loro una possibilità su Switch 2 per un'esperienza ancora migliore.