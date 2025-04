Digital Sun parla dell'arrivo di Moonlighter 2 su Switch 2: "Non possiamo ignorarlo"

HQ

Proprio ieri, abbiamo avuto modo di raccontarvi tutto su Moonlighter 2: The Endless Vault, come parte di un'anteprima che è arrivata dopo la nostra partecipazione al Xbox Developer EMEA Session. Mentre puoi andare qui per dare un'occhiata all'anteprima completa, per saperne di più sulle varie meccaniche e sui nuovi sistemi che questo sequel presenterà ai giocatori, abbiamo anche avuto la possibilità di sederci con lo sviluppatore Digital Sun per una chiacchierata.

Nell'ambito della nostra intervista con il responsabile delle comunicazioni Israel Mallén, abbiamo chiesto informazioni sui piani della piattaforma per il gioco e se - considerando l'immenso seguito dell'originale Moonlighter su Switch - Moonlighter 2: The Endless Vault arriverà sul sistema successivo.

"Beh, il primo Moonlighter ha avuto una casa nello Switch originale, e siamo ben consapevoli che la maggior parte dei nostri giocatori, o gran parte dei nostri giocatori, è legata a Switch", ha detto Mallén. "Sono molto affezionato a Switch e non possiamo ignorarlo. Tutto quello che posso dire per ora è che le console sono all'orizzonte e siamo aperti a nuove opportunità, e questo include Switch 2, anche se per ora possiamo solo confermare la nostra presenza su PlayStation 5, Xbox Series e PC, ovviamente".

Puoi vedere l'intervista completa con Digital Sun qui sotto, per ulteriori informazioni sui nuovi sistemi di Moonlighter 2, la sua direzione artistica 3D, il focus più ampio sugli elementi roguelike, i biomi aggiuntivi e la nuova città e altro ancora.