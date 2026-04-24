Dimentica Microsoft Gaming, ora è tutta una questione di Xbox

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Le cose sono davvero andate a pieno ritmo per il team Xbox da quando Asha Sharma ha assunto il comando due mesi fa. Proprio giovedì sera, abbiamo appreso che le uscite esclusive dei giochi stanno per riprendere, ed è stato anche confermato che Xbox avrà maggiore importanza all'interno di Microsoft.

Un risultato concreto di ciò è che il marchio Microsoft Gaming sta ora per essere abbandonato e tornerà a diventare una divisione dedicata a Xbox. In un lungo post su Xbox Wire, la responsabile di Xbox Asha Sharma e il Chief Content Officer Matt Booty scrivono autocriticamente che "abbiamo del lavoro da fare" e continuano affermando che "i giocatori sono frustrati", prima di delineare misure specifiche:

"Per realizzare il nostro piano maestro, il modo in cui lavoriamo deve trasformarsi. Il nostro miglior lavoro avviene quando il full stack si muove insieme. 'Microsoft Gaming' descrive la nostra struttura ma non la nostra ambizione. Quindi, torniamo da dove siamo partiti e cambiamo il nome del nostro team.

Siamo Xbox."

Un altro aspetto che diversi dirigenti di Xbox sottolineano da oltre un anno è che il prossimo Project Helix "guiderà nelle prestazioni e giocherà ai giochi su console e PC." Mirano anche a "guidare accessori confortevoli, personali e ad alte prestazioni" e, messi insieme, questo suggerisce che potrebbe essere una generazione costosa.

Anche se sarà certamente così, dato che la carenza di componenti rende impossibile qualsiasi altra cosa, Sharma e Booty scrivono comunque che "Xbox sarà costruita per essere accessibile." Anche se è impossibile dire cosa significhi in termini reali, sembra dare almeno un certo credito alla voce che Project Helix avrà prestazioni simili a un PC da 3.000 dollari ma costerà tra 1.200 e 1.500 dollari.

Poiché Microsoft controlla completamente questa console PC, potrà garantirne ricavi dopo il lancio tramite abbonamenti, accessori e offerte simili. Inoltre, non è necessario ottenere lo stesso margine di profitto sull'hardware di un produttore puro di hardware. Inoltre, è improbabile che venga costruito come un PC modulare, ma avrà invece un APU personalizzato, un layout RAM fisso, una gestione integrata dell'alimentazione e un sistema di raffreddamento economico e compatto. Quanto basso Microsoft riuscirà a far scendere il prezzo resta da vedere, ma è almeno incoraggiante che questo sia un fattore che stanno considerando.

Il lungo post include anche altre misure e obiettivi, come "stabilizzare la Gen9 come una base sana e di alta qualità" e offrire un "ecosistema forte che ampli scelta e portata." In breve, si tratta di piani piuttosto ambiziosi che suggeriscono di puntare a una generazione Xbox potente, popolare e versatile.

Concludono riconoscendo che è stato un periodo difficile per i fan di Xbox e affermano di essere stati costretti a fare una buona dose di autocritica:

"Dobbiamo essere onesti su dove siamo. Siamo uno sfidante, e affrontare questo momento richiederà ritmo, energia e un livello di autocritica che dovrebbe essere scomodo."

Speriamo di vedere di più su Project Helix all'Xbox Games Showcase il 7 giugno, o in tempo per la celebrazione del 25° anniversario di Xbox a novembre.