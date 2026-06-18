Dimenticate di rubare il Natale, il Grinch cercherà di salvare il Natale questo settembre

Qualche anno fa, Outright Games, lo sviluppatore Casual Brothers e Dr. Seuss Enterprises si sono uniti per realizzare un progetto platform incentrato sul burbero preferito di tutti, con The Grinch: Christmas Adventures che ha debuttato su PC e console. Chiaramente, quella collaborazione si è rivelata fruttuosa, dato che ora il trio si sta riunendo per un sequel.

Conosciuto come The Grinch 2: Saving Christmas, questo gioco sarà un vero e proprio platform 3D in cui l'obiettivo è indossare la tuta da minaccia verde brillante e dimostrare ai residenti di Who-ville come sia cambiato aiutandoli a celebrare il Natale più gioioso di sempre.

Ci viene detto che questo gioco offrirà mondi 3D innevati da esplorare con un fascino festoso, incluse opzioni per visitare la Grotta del Grinch, scalare il Monte Crumpit e anche passeggiare per le strade di Who-ville. Durante questa esplorazione, l'obiettivo sarà raccogliere ornamenti, scoprire segreti, superare sfide platform e comunque riportare allegria nella adorabile città.

Giocabile in solitaria ma anche con la cooperativa locale (con un secondo giocatore che assume i compiti di Max il cane), ci viene detto che The Grinch 2: Saving Christmas è pensato per tutte le età e giocatori, con il gioco accessibile in primo piano.

Per quanto riguarda i piani di lancio, il gioco debutterà su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, tutti il 18 settembre. Potete vedere il trailer di annuncio del gioco qui sotto, oltre ad alcune immagini.