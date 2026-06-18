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The Grinch 2: Saving Christmas

Dimenticate di rubare il Natale, il Grinch cercherà di salvare il Natale questo settembre

Outright Games e Dr. Seuss Enterprises torneranno a collaborare per un sequel di platforming 3D.

Qualche anno fa, Outright Games, lo sviluppatore Casual Brothers e Dr. Seuss Enterprises si sono uniti per realizzare un progetto platform incentrato sul burbero preferito di tutti, con The Grinch: Christmas Adventures che ha debuttato su PC e console. Chiaramente, quella collaborazione si è rivelata fruttuosa, dato che ora il trio si sta riunendo per un sequel.

Conosciuto come The Grinch 2: Saving Christmas, questo gioco sarà un vero e proprio platform 3D in cui l'obiettivo è indossare la tuta da minaccia verde brillante e dimostrare ai residenti di Who-ville come sia cambiato aiutandoli a celebrare il Natale più gioioso di sempre.

The Grinch 2: Saving Christmas

Ci viene detto che questo gioco offrirà mondi 3D innevati da esplorare con un fascino festoso, incluse opzioni per visitare la Grotta del Grinch, scalare il Monte Crumpit e anche passeggiare per le strade di Who-ville. Durante questa esplorazione, l'obiettivo sarà raccogliere ornamenti, scoprire segreti, superare sfide platform e comunque riportare allegria nella adorabile città.

Giocabile in solitaria ma anche con la cooperativa locale (con un secondo giocatore che assume i compiti di Max il cane), ci viene detto che The Grinch 2: Saving Christmas è pensato per tutte le età e giocatori, con il gioco accessibile in primo piano.

Per quanto riguarda i piani di lancio, il gioco debutterà su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, tutti il 18 settembre. Potete vedere il trailer di annuncio del gioco qui sotto, oltre ad alcune immagini.

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