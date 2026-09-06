Dinolords Anteprima pratica: Puro Fantasy di Potere Alimentato da Dino.

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Come si fa a far emergere un gioco al giorno d'oggi? Beh, probabilmente serve una frase o al massimo due che facciano uscire gli occhi alle persone mentre immaginano i loro sogni più sfrenati realizzati dall'esperienza di giocarci. Serve un espediente, in altre parole, qualcosa che risalti abbastanza da far sembrare il gameplay unico nel mondo saturo di oggi. I trucchi sono ovunque nel genere friendslop, ma li vedi anche in altri ambiti.

Ecco Dinolords, un gioco che ha attirato la mia attenzione da quando ho visto per la prima volta il trucco nel titolo di un'email. Un RTS medievale con dinosauri controllabili? Iscrivimi! La tua immaginazione ti vede subito comandare legioni di cavalleria che cavalcano dinosauri, guidati da un enorme T-Rex con il tuo comandante in cima. Pensi in fondo alla mente che il vero gameplay non sarà all'altezza di questa aspettativa. Poi, come nel mio caso, giochi a Dinolords e ti rendi conto che fa più che soddisfare le tue speranze. Le supera.

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Potrebbe essere un grande elogio, considerando che ho passato circa un'ora con il gioco in una partita multiplayer, ma c'è qualcosa nell'aria quando ti siedi a giocare Dinolords. E no, non è l'aria stantia della Koelnmesse. Per molti versi, il gioco è un ritorno al passato. Ai classici RPG, con personaggi giocanti che hanno grandi animazioni di corsa oscillanti. È anche pieno di riferimenti ai vecchi RTS, ma non vuole essere solo per quel pubblico principale. È per chi vuole divertirsi e giocare in una fantasia di potere un po' ridicola ma incredibilmente divertente.

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Inizi in modo tipico RTS, dovendo costruire la tua base. Non stai semplicemente a guardare i tuoi operai lavorare su tutti i tuoi edifici per ottenere risorse e reclutamento. Puoi farlo, se vuoi, ma Dinolords ti permette di guidare dal fronte, anche per quanto riguarda il lavoro manuale. Abbatti quell'albero, raccogli quella pala. Mostra a questi contadini come si fa! Costruirai più velocemente così, ma potresti non esplorare la mappa altrettanto velocemente, permettendoti di costruire più risorse come uova da cui far schiudere i dinosauri.

Quando sarai pronto a muoverti, comanderai il tuo esercito facendolo sciamare intorno a te in una grande bolla. Truppe umane, dinosauri, tutti che lavorano in tandem. Puoi ordinare singole unità, ma Dinolords riguarda molto più il fatto che ti permetta di goderti il caos di dinosauri e uomini che combattono che di manovre strategiche serie. Le tattiche sono ancora a tua disposizione, ma si concentrano più sul sfruttare al meglio le tue abilità che sul posizionamento delle unità e sulle contro-armadi. Spargere catrame sul pavimento e poi colpirlo con una freccia infuocata, ad esempio, si rivela devastante per eliminare grandi ondate di truppe nemiche.

Era chiaro fin dal momento in cui abbiamo razziato un accampamento barbaro per prendere un T-Rex che ci ha fatto iniziare quasi subito a schiacciare edifici nemici come se fossero fatti di paglia, che lo sviluppatore Northplay non è particolarmente interessato a bilanciare questo gioco. Potresti non vedere tornei eSport per Dinolords come in altri RTS, ma non credo che si possa sostenere che i titoli più seri del genere siano anche solo la metà divertenti.

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Dinolords tratta il suo gimmick come una base. Definisce gran parte del gameplay, della grafica e di tutto il resto del gioco, ma Northplay sa anche che per mantenere un giocatore a giocare più di un'ora servono meccaniche solide e divertimento che duri. Dinolords ha entrambe queste cose a secchi. La possibilità di tornare alla tua base mentre esplori la natura selvaggia attraverso la visione pterodattilica è geniale, ed è solo uno dei modi in cui Dinolords fonde la sua assurdità con un design di gioco incredibilmente solido. Un gioco che si gioca bene come appare nei trailer, speriamo che Northplay possa aggiungere presto una data di accesso anticipato così potremo tutti iniziare a guidare eserciti di dinosauri.