Dinosauro punk-rock scoperto in Marocco

Forse essere un dinosauro è il vero punk rock? Almeno, sembra che una specie abbia capito le punte alla moda molto prima di noi, poiché una nuova scoperta in Marocco indica un dinosauro che aveva punte lunghe un metro che sporgevano dal collo.

La specie, chiamata Spicomellus afer, visse 165 milioni di anni fa. È l'esempio più antico che abbiamo di un anchilosauro, che sono dinosauri corazzati a quattro zampe noti per le loro code simili a clava. "È uno dei dinosauri più strani mai scoperti," Il professor Richard Butler ha detto alla BBC.

Le punte erano fuse direttamente con l'osso, qualcosa che non abbiamo visto in nessun animale, vivente o estinto. "È assolutamente coperto da punte e sporgenze davvero strane su tutta la schiena dell'animale, tra cui un collare osseo che si avvolge intorno al collo e una sorta di arma all'estremità della coda, quindi un dinosauro molto insolito", ha detto la professoressa Susannah Maidment, co-responsabile del progetto di ricerca.

Questa scoperta potrebbe indurre gli scienziati a ripensare a come si sono evoluti gli anchilosauri. Gli spuntoni erano probabilmente utili per l'esposizione piuttosto che per allontanare i predatori, poiché sarebbe stato solo molto più tardi nell'era dei dinosauri che gli anchilosauri avrebbero avuto bisogno di un'armatura abbastanza forte da fermare i morsi davvero potenti.