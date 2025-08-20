Diogo Moreira debutterà in MotoGP il prossimo anno: "Mi sto comportando bene, la nazionalità non conta"

HQ

Diogo Moreira, 21 anni, farà il suo debutto in MotoGP con la Honda il prossimo anno, superando la Moto2, dove è terzo con il team Italtrans. Motorsport rivela che l'accordo sarà concluso nei prossimi giorni e che sostituirà il pilota thailandese Somkiat Chantra, che è stato messo da parte per infortunio.

Questa mossa è più di un semplice cambio di piloti, poiché l'uscita di Chantra avrà un impatto sugli sponsor di Honda: la compagnia petrolifera giapponese Idemitsu arriverà e terminerà. Tuttavia, la presenza di un pilota sudamericano potrebbe portare nuove opportunità commerciali e sicuramente aumenterà l'interesse della competizione motociclistica, recentemente acquisita dai proprietari di F1 Liberty Media, in Brasile.

Prima della Honda, Moreira era legato alla Yamaha. Ha già legami con la filiale brasiliana di Yamaha, un "accordo pratico", nel mondo di Diogo, dove Yamaha gli presta le moto per l'allenamento e poi le restituisce a fine stagione. Ma alla fine, la Honda è intervenuta.

Parlando domenica dopo la sua vittoria in Moto2 in Austria, Moreira ha detto che "Se passo in MotoGP, è perché mi sto comportando bene; [la mia nazionalità] non ha importanza. Sarà perché giro l'acceleratore, non per la bandiera [brasiliana]".