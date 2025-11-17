Diogo Moreira fa la storia per il Brasile con il suo titolo Moto2: l'anno prossimo, MotoGP

HQ

Diogo Moreira, pilota ventunenne di São Paulo, ha fatto la storia come il primo uomo brasiliano a vincere un campionato mondiale d'élite in motociclismo, vincendo il campionato Moto2 lo scorso weekend al GP di Valencia. Moreira concluse 11, e questo fu sufficiente per chiudere il campionato con 287 punti, 30 in più rispetto al suo inseguitore, lo spagnolo Manu González (che avrebbe dato alla Spagna una tripla corona nel motociclismo dopo le vittorie di Marc Márquez in MotoGP e José Antonio Rueda in Moto3).

Moreira è cresciuto costantemente in tutte le categorie motociclistiche, iniziando con il motocross in Brasile prima di trasferirsi in Spagna nel 2017. Ha debuttato nell'élite nel 2022 con la Moto 3 e due anni dopo in Moto2. In questa categoria ha ottenuto 4 vittorie, 10 podi e 7 pole position, concludendo con il titolo mondiale lo scorso fine settimana. Ma prima di sapere di aver vinto il campionato, aveva già firmato con LCR Honda per MotoGP l'anno successivo, superando Somkiat Chantra, diventando il primo brasiliano a competere nella massima categoria motociclistica dai tempi di Alex Barros nel 2007.

In effetti, Barros ha sostenuto Moreira fin dall'inizio, vedendo il suo grande potenziale. Barros, che si classificò quarto in MotoGP cinque volte tra il 1996 e il 2004 e ottenne sette vittorie nella sua carriera, si rese conto che Moreira sarebbe stato uno dei volti dello sport per molti anni a venire, e la sua popolarità aveva già aumentato la notorietà dello sport in Brasile.