Dipendente Google arrestato per aver usato informazioni privilegiate per guadagnare 1,2 milioni di dollari nelle scommesse

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Un dipendente di Google è stato accusato di aver presumibilmente utilizzato informazioni aziendali per piazzare scommesse sulla piattaforma di previsione Polymarket. Michele Spagnuolo, ingegnere di Google, è stato accusato di aver violato le leggi sul insider trading a causa di scommesse piazzate su Polymarket.

Secondo la BBC, Polymarket ha collaborato strettamente con le autorità di New York sull'indagine. Google ha inoltre collaborato strettamente con le forze dell'ordine da quando sono emerse le accuse. Da allora Spagnuolo è stato messo in congedo.

Si sostiene che abbia utilizzato le sue informazioni privilegiate per piazzare scommesse per oltre 2,7 milioni di dollari su Polymarket dal 2024, ottenendo un profitto di 1,2 milioni di dollari da quelle scommesse. Le vittorie più redditizie per Spagnuolo sono arrivate nel prevedere con successo chi sarebbe stata la persona più ricercata da Google nel 2025.

Spagnuolo ha cercato di nascondere le sue tracce, usando più account di criptovalute per scommettere su Polymarket e un account anonimo sulla piattaforma. Tuttavia, l'FBI è riuscito a scoprire che era lui a fare le scommesse collegando i suoi conti trovandone uno che aveva aperto con una carta d'identità italiana.