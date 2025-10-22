Dipendente perde l'autorizzazione dopo aver caricato accidentalmente 187.000 immagini porno sulla rete del governo degli Stati Uniti

HQ

Un dipendente del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE) ha ufficialmente appreso a proprie spese che i file personali non appartengono ai computer governativi.

In quello che potrebbe essere il più grande caricamento accidentale della storia, il dipendente del DOE ha inavvertitamente eseguito il backup di 187.000 immagini esplicite su una rete del DOE mentre sperimentava il "porno robot" generato dall'intelligenza artificiale e ha subito perso il suo nulla osta di sicurezza.

La bizzarra saga (riportata per la prima volta da 404 Media) è iniziata il 23 marzo 2023. Nel corso di 25-30 anni, l'uomo ha raccolto contenuti per adulti sui suoi dispositivi personali, una raccolta che è finita per essere composta da 187.000 immagini.

Quindi, ha deciso di usarlo come materiale di formazione per strumenti di imaging generativo, ma ha accidentalmente caricato l'intera collezione sul suo computer rilasciato dal DOE. Sei mesi dopo, gli investigatori del DOE hanno scoperto l'enorme scorta.

Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE) // Shutterstock

Secondo i documenti dell'appello, l'uomo credeva sinceramente che i suoi file personali fossero "partizionati" e non avrebbero contaminato il suo computer governativo. Quando il DOE lo affrontò, si lamentò del fatto che l'indagine sembrava quella dell'Inquisizione spagnola.

L'appello ha anche rivelato alcune difese insolite. Ad esempio, ha affermato che le immagini sono state originariamente trasferite sul suo computer governativo perché visualizzarle sul piccolo schermo del telefono era poco pratico.

Ha riconosciuto che le regole sono state violate, ma ha insistito che "non era molto sbagliato". Un giudice ha preso in considerazione la sua storia medica (compresa la depressione e l'ADHD passate), ma ha concluso che questi fattori non giustificavano il massiccio caricamento.

Alla fine, il nulla osta di sicurezza del DOE non è stato ripristinato. Quindi, lezione imparata: se hai decenni di file personali, forse ricontrolla su quale cloud li stai caricando... soprattutto se una di quelle nuvole appartiene allo Zio Sam.