Dipingiamo un breve ritratto del nuovo boss Xbox

Phil Spencer si dimette da CEO di Microsoft Gaming, e molti credevano che, quando sarebbe arrivato questo giorno, Sarah Bond avrebbe preso il suo ruolo. Ma mentre Spencer lascia Microsoft, Sarah Bond sta facendo lo stesso, quindi chi guiderà Microsoft Gaming in futuro?

Microsoft ha scelto di affidare la posizione alla dirigente tecnologica Asha Sharma, di 36 anni, che ha radici indiane e proviene da una posizione in cui ha guidato lo sviluppo prodotto presso la divisione Core AI di Microsoft. Sharma ha una laurea in economia presso la Carlson School of Management dell'Università del Minnesota, un programma focalizzato su strategia, operazioni e gestione guidata dalla tecnologia.

Asha Sharma // Microsoft

Asha Sharma ha iniziato la sua carriera in Microsoft nel 2011 nel marketing. Dopo due anni lì, è stata assunta da Porch Group, che offre una piattaforma che aiuta i proprietari di casa con l'assicurazione e li mette in contatto con le autorità e le aziende competenti nel caso abbiano bisogno di ristrutturare, ampliare o traslocare la loro casa. Sharma fu assunto come COO e contribuì a costruire l'azienda, giocando un ruolo chiave nella sua IPO, valutata 1 miliardo di dollari. È stata responsabile dello sviluppo prodotto, ingegneria, vendite, marketing e operazioni, ed è stata anche CMO (Chief Marketing Officer) e membro del consiglio di amministrazione dal 2015 al 2022.

Nel 2017 è entrata in Meta come Vicepresidente di Prodotto e Ingegneria, dove ha guidato i team di prodotto che lavoravano su Instagram Direct e Messenger ed è stata General Manager per "calling, video ed esperienze per bambini". Successivamente ha trascorso tre anni come COO in Instacart (una sorta di Hello Fresh), dove ha contribuito a guidare l'azienda durante un'IPO e a risultati positivi.

Nel 2024 è tornata in Microsoft come Presidente del Prodotto Core AI. Qui ha guidato un portafoglio globale di prodotti che copriva modelli di IA, applicazioni, agenti, strumenti per sviluppatori e "IA responsabile". È da questa posizione che è stata nominata nuova CEO di Microsoft Gaming, una sfida che ora ha accettato.

Asha Sharma e Matt Booty // Microsoft

Come potete vedere, Asha Sharma non ha esperienza nell'industria del gaming, ma possiede un CV impressionante e esperienza nella costruzione e gestione di grandi parti di grandi aziende. Questo potrebbe rivelarsi un vantaggio per far avanzare la divisione Xbox e, dopotutto, è circondata da leader che conoscono meglio di lei l'industria del videogioco. Ad esempio, il suo nuovo COO Matt Booty sta passando da responsabile di Xbox Game Studios a COO di Microsoft Gaming.

Sarà interessante vedere se Asha Sharma riuscirà a guidare Xbox in un periodo turbolento in cui i prezzi della RAM stanno schizzando alle stelle, l'azienda è ancora in fase di conversione da produttore di console tradizionale a uno dei più grandi publisher di giochi al mondo, una nuova strategia multipiattaforma è in fase di implementazione e la nuova Xbox probabilmente diventerà un ibrido premium tra un PC da gaming e una console. In ogni caso, ci sarà molto per tenere occupata la nuova donna al timone di Xbox Gaming nei prossimi anni.