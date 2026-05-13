Dipinto rubato dai nazisti recuperato da un discendente delle SS dopo 86 anni

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La Seconda Guerra Mondiale terminò nel 1945, ma le conseguenze della più grande guerra della storia mondiale si sentono ancora oggi. La BBC sta ora riportando che un dipinto rubato dai nazisti a un mercante d'arte ebreo è stato recuperato. Il dipinto fu trovato nei Paesi Bassi nella casa dei discendenti di un famigerato collaboratore olandese delle Waffen SS (Hendrik Seyffardt).

Il dipinto si intitola Ritratto di una giovane ragazza ed è stato realizzato dall'artista olandese Toon Kelder. Fa parte della collezione Goudstikker e fu saccheggiata dai nazisti nel 1940. La famiglia era a conoscenza della sua oscura storia dopo che un discendente chiese alla nonna delle sue origini e gli fu detto che si trattava di "arte ebraica saccheggiata, rubata a Goudstikker. Non può essere venduto. Non dirlo a nessuno."

Questo portò alla chiamata di un detective d'arte, Arthur Brand, e la strana storia poté finalmente giungere al termine. Il dipinto è stato consegnato a Brand, che cercherà di assicurarsi che venga restituito a eventuali parenti sopravvissuti dei precedenti proprietari.

Si ritiene che il dipinto sia finito prima nelle mani di Hermann Göring prima che Hendrik Seyffardt ne prendesse infine possesso. Guarda com'è nel post su Instagram qui sotto.