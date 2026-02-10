Directive 8020 verrà lanciato su PC, PS5 e Xbox Series a maggio

HQ

È stata una strada turbolenta per lo sviluppatore Supermassive Games, che, dopo aver concluso la prima 'stagione' di The Dark Pictures Anthology, intendeva saltare piuttosto rapidamente nella prossima 'stagione' che sarebbe iniziata con il progetto ora semplicemente chiamato Direttiva 8020. Tuttavia, una serie di ritardi ha impedito che ciò accadesse così presto come previsto inizialmente, ma chiaramente lo studio è ora pronto a mettere il gioco nelle mani dei suoi giocatori.

Supermassive ha appena confermato che la Direttiva 8020 sarà lanciata su PC, PS5 e Xbox Series X/S già dal 12 maggio. Il lancio sarà disponibile sia in formato digitale che fisico, con diverse versioni disponibili.

Ci sarà una versione base standard che presenta solo il gioco, ma anche una Deluxe Edition che viene offerta 'gratuitamente' per i giocatori PS5 e Xbox Series che preordinano il gioco da ora. L'Edizione Deluxe include alcuni extra extra, tra cui il Pacchetto Outfit Dark Pictures, i Collezionabili Dark Pictures, un Pacchetto Filtri Cinematografici, una Colonna Sonora Digitale e anche un Artbook Digitale.

Oltre a questo, Supermassive conferma che Direttiva 8020 verrà lanciato con una modalità cooperativa per giocatore singolo e una per cinque persone sul divano, ma che alla fine avrà anche una modalità multiplayer online sotto forma di un aggiornamento post-lancio gratuito.

Giocherai a Directive 8020 a maggio?