Director's Cut di Avatar: Frontiers of Pandora potrebbe uscire quest'anno

Ubisoft sembra avere qualcosa di grosso in cantiere per Avatar: Frontiers of Pandora. Secondo voci credibili, una versione Director's Cut del gioco è in programma per l'uscita entro la fine dell'anno, forse con nuovi contenuti legati al film in uscita Avatar: Fire and Ash.

Le informazioni secondo Wccftech provengono dall'insider Tom Henderson e, sebbene i dettagli esatti di questo potenziale Director's Cut non siano ancora chiari, le speculazioni puntano a meccaniche di gioco migliorate, missioni aggiuntive e miglioramenti tecnici. È anche possibile che vengano integrati nuovi contenuti ispirati a Fire and Ash, dando al gioco una nuova connessione con l'universo di Avatar in continua espansione.

Ubisoft non ha ancora confermato ufficialmente i rapporti, ma con il nuovo film a pochi mesi di distanza, questo sarebbe un modo intelligente per riaccendere l'interesse per il gioco e offrire ai fan di lunga data qualcosa di nuovo.

Un Director's Cut come questo ti farebbe venire voglia di tornare a Avatar: Frontiers of Pandora ?