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"Nello spazio, nessuno può sentirti urlare." Abbiamo visto molte varianti di questo classico slogan nel corso degli anni. Film come Alien e The Thing hanno ispirato ogni tipo di cultura pop per decenni, e ora Supermassive ha offerto la sua versione: "Nello spazio, la morte assume molte forme." Supermassive Games è uno studio che non ha paura di rendere chiari le sue fonti di ispirazione a tutti. Questo è stato evidente nella stragrande maggioranza dei loro giochi, quasi tutti dei quali sono stati pastiche di ogni sorta di sottogenere horror. Ma mentre i loro titoli precedenti—soprattutto Until Dawn—sono stati spesso una scorriglia piena di riferimenti nella camera degli orrori, Directive 8020 è molto più focalizzato e serio nel suo stile narrativo. Sì, il gioco è una rivisitazione dei film classici del '79 e '82, ma per amore per loro, il team di sviluppo ha creato uno dei loro migliori giochi fino ad oggi.

La Direttiva 8020 fa parte dell'antologia The Dark Pictures, ma non è qualcosa che pubblicizzano sul poster, e ho avuto difficoltà a capire il perché. A quanto pare, lo studio ha scelto di non includerlo nel titolo per rendere più chiara la comunicazione nel gioco. Allo stesso tempo, non c'è nulla nel gioco che renda necessario che faccia parte dell'antologia, ed è abbastanza forte da reggere da solo, quindi il motivo per cui Supermassive insiste che faccia parte della serie pur tenendolo in qualche modo nascosto è un po' confuso. Uno degli elementi presenti in tutti i giochi precedenti era la narrazione generale tenuta insieme dal misterioso Curatore, che aveva sempre un commento criptico o qualche consiglio incomprensibile da offrire tra una scena e l'altra. Non si trova da nessuna parte qui. Forse hanno intenzione di collegarlo a un universo più ampio in futuro, ma in realtà non è necessario aver giocato a nessuno dei giochi precedenti della serie. Per molti versi, è positivo che la Direttiva 8020 abbia liberato questo bagaglio. Supermassive presenta qui una storia di fantascienza seria e a tratti stimolante, dove hanno attenuato un po' gli eventi quick-time e puntato più su elementi classici di gameplay come lo stealth e il survival horror, ma senza perdere il DNA della serie: l'albero narrativo con tutti i suoi rami.

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Cassiopeia è un'astronave inviata davanti a una nave colonia più grande per osservare e determinare la posizione di una nuova colonia sul pianeta Tau Ceti f, l'unico pianeta abitabile che l'umanità sia riuscito a trovare nell'universo. La Terra sta lentamente morendo, quindi la creazione di questa colonia è cruciale per la sopravvivenza continua dell'umanità. Mentre l'equipaggio lentamente si riprende dopo otto anni di ibernazione, scoprono che la nave è stata colpita da un meteorite che si è scavato profondamente nello scafo e che ha portato nuovi passeggeri: una forma di vita aliena e misteriosa. Diventa rapidamente chiaro che questa forma di vita non è solo aggressiva e letale, ma che può anche imitare altre forme di vita. Non stiamo parlando solo dell'aspetto fisico; Può anche imitare comportamenti e personalità. Così, il terreno è pronto per un grande dramma, e l'equipaggio deve ora lottare sia per mantenere unita la nave sia per superare la reciproca diffidenza.

Il trucco classico in un thriller o film horror è fornire al pubblico più informazioni di quante ne abbiano i personaggi della storia. Idealmente, questo dovrebbe essere fatto in modo così efficace da farti venire voglia di urlare "Non entrare lì!" allo schermo, ed è qui che la Direttiva 8020 ha subito iniziato a sorprendermi piacevolmente. Va detto che penso che il film del 1979 Alien sia il miglior film mai realizzato, quindi sono molto scettico quando qualcuno cerca di rivaleggiare, ma quello scetticismo è svanito rapidamente e sono rimasto catturato dalla suspense. La cosa interessante è che puoi fare—o non fare—alcune delle scelte per cui dai sempre la colpa ai personaggi dei film horror. Man mano che la storia procede, però, diventa chiaro che come giocatore non hai tante informazioni come pensavi e presto le conseguenze iniziano a colpirti. Sotto la superficie della narrazione succede molto, e ci sono cose che non rivelerò, ma voglio sottolineare che Supermassive fa un lavoro migliore con i loro rami narrativi in Direttiva 8020 rispetto a qualsiasi loro gioco precedente. Questo principalmente perché sono più concentrati nella narrazione rispetto a prima. Spesso hanno avuto la tendenza a dividere i personaggi in diverse location con obiettivi differenti, ma qui è stato mantenuto relativamente semplice. Proprio come nel film Alien, tutti i personaggi sono sulla stessa barca, e sebbene sia essenziale per la qualità artistica di Alien che Ellen Ripley, interpretata da Sigourney Weaver, sia la protagonista, è facile immaginare che la trama possa continuare praticamente e meccanicamente anche se lei dovesse morire durante la storia. Lo stesso vale per la Direttiva 8020. C'è maggiore attenzione all'obiettivo generale dell'intero equipaggio e, a seconda delle scelte che fai e di quali personaggi muoiono e quando, il percorso verso quell'obiettivo può variare. Può variare così tanto che potrebbero nemmeno arrivarci affatto.

La motivazione molto pragmatica del giocatore permette alla narrazione di respirare più liberamente. Spesso può sembrare artificiale quando la costruzione del mondo in un gioco avviene tramite appunti e registrazioni audio sparse in giro, ma qui sembra naturale e, non da ultimo, importante. Gli eventi sottostanti e le cospirazioni che scorrono come una corrente sotterranea sotto la trama superficiale si uniscono gradualmente come un puzzle. Ogni piccola informazione può essere così importante da influenzare davvero le tue scelte come giocatore. È molto più potente e soddisfacente fare una scelta basandosi sulla propria interpretazione delle informazioni disponibili, piuttosto che sul sistema di anticipazioni e flash-forward che Supermassive ha usato nei loro giochi precedenti.

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Anche se l'introduzione è solida, è altrettanto importante che tutte le diverse trame si uniscano in modo adeguato e soddisfacente, e qui Supermassive ha più successo di prima. Ma è anche qui che inizi a percepire il castello di carte che vacilla. Nel complesso, la maggior parte dei punti della trama sono completamente risolti, ma ci sono state scene e momenti più lunghi verso la fine in cui ero davvero confuso e non capivo bene cosa stesse succedendo. Puoi capire rapidamente che probabilmente c'è una scena o un dialogo che è stato tagliato, o che la scena si sposta su un altro perché un personaggio, ad esempio, è morto o in un luogo diverso. Rompe l'illusione. Man mano che le cose accelerano e la posta in gioco aumenta, i personaggi possono iniziare a morire in rapida successione senza che gli altri membri dell'equipaggio reagiscano molto. Certo, è un progetto complicato e che richiede risorse per uno sviluppatore dover tenere conto di tutte le variabili, ma è un progetto che hanno messo in moto da soli, quindi è un punto di critica valido. Nel complesso, però, direi che Supermassive riesce con il suo albero narrativo.

Come nuova caratteristica, hanno scelto di visualizzare questo albero narrativo in un sistema chiamato "punti di svolta". Qui puoi vedere tutti i punti in cui avresti potuto prendere una direzione diversa, e puoi tornare indietro e provare subito un altro percorso. Ho scelto di giocare la mia prima partita a difficoltà "Survivor", dove questa opzione è bloccata fino alla fine e la consiglierei sicuramente. È stato difficile dover convivere con le conseguenze delle proprie azioni, ma anche più soddisfacente perché la storia può svolgersi naturalmente. Rende anche più soddisfacente tornare a scene specifiche una volta finito. L'aggiunta del sistema Turning Points potrebbe inizialmente sembrare togliere un po' di mistero, ma in realtà è un'aggiunta davvero ottima. Puoi completare il gioco in circa 6-8 ore, e potresti non avere voglia di riguardarlo tutto solo per vedere come si svolgerebbe diversamente una singola scena o per riprendere una nota che ti sei sfuggita in un'altra. Se senti che il sistema rovina la suspense, puoi semplicemente scegliere di non usarlo perché non c'è nulla nel gameplay che ti costringa a interagire con esso.

La storia è sostenuta da una recitazione e animazioni generalmente buone. I giochi di Supermassive non sono allo stesso livello o con lo stesso budget di quelli di Naughty Dog, ma hanno fatto di tutto per rendere la recitazione il più credibile possibile. Non sfuggiamo del tutto alle smorfie imbagliate e agli sguardi vuoti che sono apparsi nei loro giochi precedenti, ma anche su questo punto la Direttiva 8020 è la migliore che gli sviluppatori abbiano mai creato finora, e nel complesso l'immersione è mantenuta. Quando la trama ruota attorno ai doppietti, però, è confuso quando un personaggio appare artificiale o senza vita; È perché sono un'imitazione, o perché l'animazione non è del tutto giusta? Ancora una volta, voglio sottolineare che la maggior parte delle volte funziona bene.

La storia e gli elementi narrativi guidati dalle scelte del giocatore sono ciò per cui Supermassive è conosciuto, ed è proprio questo che li distingue nell'industria fin da Until Dawn. Dove non hanno ancora davvero dimostrato il loro talento è nelle sequenze di gameplay più tradizionali come lo stealth o il survival horror, ma stanno facendo grandi passi in quella direzione con la Direttiva 8020 e, soprattutto, ci stanno portando a termine. Non sono sequenze furtive rivoluzionarie, poiché sono mantenute relativamente semplici, con un punto all'estremità opposta dell'area che devi raggiungere senza essere rilevato. Tra il personaggio e l'obiettivo, possono esserci piccoli enigmi o percorsi alternativi, ma non sei sopraffatto. I nemici non hanno un'IA dinamica; di solito pattugliano percorsi prevedibili, ma nel complesso sono rimasto molto piacevolmente sorpreso da quanto siano curate queste sequenze. Senza dubbio, Directive 8020 è il gioco più ricco di gameplay della serie The Dark Pictures e questo è un bene. Supermassive rimane nel limite e non corre grandi rischi rispetto ad altri giochi, ma considerando che questo non è stato il punto forte dello studio in passato, qui hanno sicuramente avuto successo, e mi piacerebbe vederli andare più in questa direzione in futuro.

Dal punto di vista tecnico, anche Directive 8020 è solido ed è il loro gioco più bello fino ad oggi. Questo è dovuto alla qualità grafica, ma può essere attribuito in gran parte anche al design artistico. L'astronave è elegante, ma appare anche tecnicamente fattibile e non eccessivamente futuristica. Le linee nette e artificiali creano un buon contrasto con le forme organiche e mutanti che crescono e si diffondono gradualmente in tutta la nave. Se posso tornare a paragonarlo all'universo di Alien, lo stile è più vicino a Prometheus che al film del 1979. Cassiopeia sembra una nave che funziona tecnicamente, e il suo design è quindi relativamente sottile, ma mantiene comunque una forte presenza visiva nel gioco.

Su PS5, ho notato che il gioco—e soprattutto l'audio—si bloccava quando iniziavo un nuovo episodio o all'inizio di una nuova scena. Non è qualcosa che rovina l'esperienza, ma è abbastanza evidente da poter essere risolto rapidamente con un aggiornamento. Anche l'audio è stranamente mescolato. Certo, questo può variare a seconda dell'attrezzatura, ma alcune sequenze d'azione sembrano teatro amatoriale perché gli effetti sonori sono troppo bassi e i gemiti e i grugniti dei personaggi troppo forti, quindi questo dovrebbe essere migliorato. Molto spesso, il gioco sembra quasi un titolo AAA, ma questi glitch rivelano che non lo è. Ho molto rispetto per ciò che Supermassive riesce a fare, ma vorrei che potessero risolvere completamente i problemi così non devi rabbrividire ogni tanto per una scena imbarazzante. D'altra parte, riescono a sfruttare in modo estremamente efficace l'altoparlante integrato del controller PS5, poiché la comunicazione radio proviene sia dalla TV che dal controller, creando un'atmosfera spaziosa e autentica.

Va detto che c'è una componente multiplayer, ma è solo il classico "passa il controller". Non ci sono sequenze parallele, nemmeno giocando online. La serie Dark Pictures è stata facile da introdurre a chi non è molto abituato al gaming. Penso che qui possa essere una sfida più grande con le sequenze stealth più impegnative, quindi il giocatore più esperto potrebbe dover prendere il controller lì.

Sono tentato di definire Directive 8020 il miglior gioco di Supermassive. Probabilmente non supera il colpo che pensavo fosse Until Dawn, dato che sotto molti aspetti era molto più kitsch e decisamente kitsch, ma funzionava bene come una sorta di gioco horror da festa. Directive 8020 è una seria storia di fantascienza. Non supera le sue fonti di ispirazione, ma non impallidisce nemmeno in confronto. Tutte le meccaniche di gioco con cui Supermassive ha lavorato funzionano meglio qui che mai. È anche senza dubbio il gioco della serie con il gameplay stealth più tradizionale, e fortunatamente gli sviluppatori dimostrano di saperlo fare anche qui, anche se non corrono grandi rischi. Se sei un fan dei giochi di Supermassive o dell'horror fantascientifico, Directive 8020 è altamente consigliato, e per questo vale anche per tutti gli altri.