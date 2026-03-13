Direttiva 8020 ci farà mettere in discussione i nostri amici nella sua modalità multiplayer

HQ

Proprio come è stato il caso con The Dark Pictures Anthology, nel nuovo capitolo della serie di titoli horror di Supermassive Games, potremo anche giocare con i nostri amici. Dare ai giocatori il controllo dei singoli personaggi è un modo sicuro per aumentare la posta in gioco attraverso il gameplay, specialmente in un titolo come la Direttiva 8020, dove tante persone possono morire o rivoltarsi contro di te.

Nel trailer qui sotto, Supermassive Games mette in evidenza lo scenario multiplayer ideale in stile "serata cinema", dove tu e alcuni amici iniziate e finite la campagna di Direttiva 8020, facendo il possibile per sopravvivere su un'astronave attaccata da una forma di vita aliena mutaforma. Tu e fino a quattro amici potete passare il controller in vari momenti del gioco, quando la prospettiva cambia su un nuovo personaggio.

Con l'aspetto mutaforma del mostro della Direttiva 8020, ci viene consigliato di non fidarci nemmeno dei nostri amici, perché non si sa mai chi potrebbe essere un villain travestito. Immaginiamo che questo possa essere particolarmente interessante tramite una connessione online, dato che il multiplayer online sarà aggiunto in una patch post-lancio per la Direttiva 8020, permettendoci di essere potenzialmente ingannati dai nostri amici, mettendo davvero in discussione la nostra fiducia.