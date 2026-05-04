Direttore di Dragon Quest: È facile far piangere le persone, ma più difficile sorprenderle

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Se giochi alla serie Dragon Quest (che potrebbe essere definita il punto di partenza dei giochi di ruolo giapponesi), sai che di solito offre una montagna russa emotiva con momenti sottili, scene più bombastiche e comicità. Raggiungere questo equilibrio in modo credibile che coinvolga i fan non è sempre facile, tuttavia, e il veterano di Dragon Quest Jin Fujisawa condivide ora, in un'intervista con The Change (tramite Automaton), ciò che ha appreso dal fondatore della serie, Yuji Horii.

Fujisawa, che ha diretto sia Dragon Quest 9 che 10, credeva che la storia fosse sempre l'elemento più importante per un gioco di ruolo coinvolgente, ma Horii aveva una prospettiva diversa sulla questione. Fujisawa spiega:

"Horii-san direbbe: Non conta la trama, conta l'esperienza è ciò che conta. Si inizia pensando a che tipo di esperienza vuoi che il giocatore viva."

Come esempio concreto di ciò che intende, cita Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride, in cui tu, come giocatore, devi scegliere chi vuoi sposare, una decisione che richiede un'attenta riflessione:

"È proprio perché il cuore di quell'evento è la potente esperienza di scegliere sinceramente un partner matrimoniale che emerge una storia unica per ogni giocatore."

Ammette che ci è voluto un po' ad abbracciare questa filosofia, e all'inizio si è addirittura opposto all'idea. Oggi, però, ha capito che Horii aveva assolutamente ragione:

"[Horii è] qualcuno che vuole creare cose che nessuno ha mai visto prima, cose che sovvertono le aspettative e fanno dire alle persone, Aspetta, cosa? È possibile? Quando sei giovane, è facile lasciarsi coinvolgere dal desiderio di far piangere le persone, ma muovere le persone di sorpresa è molto più difficile. E quando le persone sono emotivamente colte dalla sorpresa, è allora che provano davvero felicità."

Fujisawa ha lasciato Square Enix nel 2018 dopo 20 anni in azienda, e oggi è direttore generale di Daiyonkyokai (Il Quarto Confine). Tra l'altro, Dragon Age festeggerà il suo 40º anniversario nel 2026, quindi probabilmente sentiremo parlare di più sulla serie nei prossimi mesi.