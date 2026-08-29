Direttore di Redfall sul fallimento del gioco: "Ci siamo lasciati coinvolgere dal gioco come servizio"

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Anche se possiamo usare Concord e Highguard come i più grandi punti morti da battere quando si parla di progetti live-service falliti, gli hero shooter non sono gli unici progetti costosi che costano una fortuna. Redfall era un gioco live-service cooperativo, di uno studio prestigioso, che ha fallito abbastanza da causare la sfortunata chiusura di Arkane Austin.

Parlando con The Game Business,Redfall il regista e veterano di Arkane Harvey Smith ha parlato dello studio che si è lasciato "travolgere" dall'idea del gioco come servizio. "[Redfall ] è stato un progetto difficile. Arkane è molto specializzata, ma il settore sta crescendo e ci sono sempre più bocche da sfamare. Ed è fantastico quando puoi raggiungere un pubblico più ampio. Ci siamo lasciati coinvolgere dal gioco come servizio, e ho avuto la sciocca sfacciata di pensare che per noi funzionasse sempre. Ce la possiamo fare. Prendiamoci ciò che amiamo e lo mescoliamo con [games-as-a-service]. E fare meccaniche diverse di giorno e di notte. E avere classi di personaggi. Poi, in mezzo a tutto questo, è arrivato il COVID. Abbiamo anche avuto le grandi dimissioni in cui tutti sono passati al lavoro da remoto e hanno iniziato a cambiare lavoro," ha detto Smith.

Smith trae alcune lezioni positive da questa esperienza. Nell'anno successivo all'uscita di Redfall, Arkane Austin ha risolto migliaia di bug, e ha persino rilasciato un aggiornamento nonostante non funzionasse più su Xbox. "L'esperienza che abbiamo vissuto in quel lungo e travagliato progetto in cui ero chiaramente fuori dal mio campo e non stavo lavorando sulle cose su cui avrei dovuto lavorare... Uno dei miei momenti di maggior orgoglio è stato vedere la squadra unirsi attorno a cose incredibilmente difficili," ha detto Smith.

In questo momento, Smith sta lavorando con il suo collaboratore di lunga data Ben Horne in un nuovo studio, Black Pony Interactive. Svilupperanno di più ciò che conoscono, creando nuovi immersive sim per giocatore singolo, avendo ora imparato che il gioco come servizio non è nel loro campo.