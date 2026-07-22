Disc Golf Masters Anteprima dell'accesso anticipato: Un inizio promettente che mostra un grande potenziale

Il disc golf è uno sport fantastico, è semplicemente così. Sono un giocatore abituale e ho passato molte ore a cercare dischi di plastica nell'erba alta, nei cespugli e nei corsi d'acqua. Non sono particolarmente bravo - per niente, in realtà - ma è comunque molto divertente, e "dilettante felice" è un'etichetta di cui sono orgoglioso di abbracciare. Guardo anche parecchio disc golf. È affascinante vedere i migliori disc golf al mondo lanciare dischi con una precisione quasi sovrumana, in modi che non dovrebbero essere possibili. Non raggiungerò mai quel livello nella vita reale, ma forse digitalmente? Grazie a Disc Golf Masters, potrebbe essere possibile.

Disc Golf Masters è un gioco recentemente rilasciato in Early Access e che, appropriatamente, è stato sviluppato in Finlandia. La Finlandia è, dopotutto, una sorta di mecca del disc golf in Europa, un'area dove spesso altri non hanno molta voce in capitolo, almeno non quando si tratta di formare praticanti di livello mondiale nello sport.

Devi ammettere che i panorami sono splendidi. Tuttavia, Disc Golf Masters non può vantarsi di offrire un'esperienza visiva travolgente.

È importante fare attenzione quando si mira e poi si lancia.

Spinoff Games sta aprendo nuove strade qui, e lo fa in un momento quasi perfettamente scelto. Il disc golf non è mai stato così diffuso come ora, e anche se qualche gioco di disc golf è già stato rilasciato, nessuno si è avvicinato all'ambizione e al livello di qualità di Disc Golf Masters. Detto ciò, non è nemmeno perfetto, e dato che è un gioco in Early Access, non è certo da aspettarsi. Non ancora, almeno.

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Quello che mi piace di più di Disc Golf Masters sono i controlli intuitivi. Pensa ai comandi in Skate, ad esempio, dove esegui trick muovendo la levetta avanti e indietro, o al modo in cui tiri nelle partite NHL. Si lancia il disco in Disc Golf Masters esattamente allo stesso modo, passando facilmente da rovescio a dritto premendo il tasto X sul controller, mirando con la levetta sinistra e facendo volare il disco con il destro. Devi però drittire la levetta, perché se ti allontani troppo da una linea retta, tutto va a rotoli molto rapidamente, cosa a cui sono abituato, sia nella vita reale che nel gioco.

Puoi anche lanciare con una "run-up" - cioè corri prima di spostare via il disco - e poi improvvisamente ci sono diversi fattori da tenere sotto controllo. Dopo un po', tutto si scatta e sembra completamente naturale. La forza con cui lanci dipende anche da quanto indietro tiri la bastone prima di lanciare, quindi ci sono davvero molti modi per affrontare i campi.

No, non sono ancora riuscito a fare un hole-in-one... ancora.

Uscire dal campo non è del tutto raro durante una partita di disc golf.

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Apprezzo che Spinoff abbia messo molto impegno nel modo in cui il disco interagisce con il suolo. Superfici diverse lo influenzano in modi diversi, facendo sì che si fermi prima o, al contrario, plani più lontano dopo l'atterraggio. È chiaro che puntano a rilasciare il simulatore definitivo di disc golf, e questo è evidente anche quando il disco è in volo. Il vento influenza chiaramente i tuoi lanci, e ci sono varie tecniche e meccaniche che sono strumenti essenziali per portare il disco dove vuoi.

Un'altra cosa che apprezzo davvero è che hanno ottenuto licenze per dischi veri. Diversi modelli che ho nella mia borsa sono presenti nel gioco, e questo dà al gioco una spinta extra in termini di realismo. Latitude 64, Discmania, Westside Discs e Kastaplast hanno prestato i loro dischi al gioco ed è più di un semplice tocco piacevole; Dà anche più sostanza al gioco. Altri marchi sono in arrivo, e spero particolarmente in MVP, che realizza i miei dischi preferiti in assoluto.

Grazie!

Il gioco è un po' scarso al momento. Ci sono solo tre percorsi tra cui scegliere, ma fortunatamente esistono in varianti diverse con livelli di difficoltà variabili. Sblocchi nuove varianti soddisfacendo i requisiti della versione precedente, per la quale vieni anche ricompensato con un nuovo disco. Ogni volta che lanci, guadagni anche "punti attività", che alla fine ti permettono di sbloccare più contenuti tramite una scheda nel gioco chiamata "Reward Tracker". Lì troverai di tutto, dai dischi ai nuovi occhiali per adornare il tuo personaggio. Quindi, anche se il gioco è relativamente scarno in termini di contenuti, c'è sicuramente molto da intrattenere in questo momento.

Ci sono comunque alcuni grandi svantaggi. L'editor dei personaggi, ad esempio, è molto basilare, e puoi scegliere solo tra pochi volti diversi, un paio di acconciature e colori di pelle. È anche chiaro che non hanno messo molto impegno nel creare modelli di personaggi stilati... Perché, ad essere onesti, non sembrano proprio a posto.

Ci sono molti nuovi dischi da sbloccare, che poi puoi aggiungere alla tua borsa.

Tre corsi: un numero che è destinato a aumentare.

Un problema più grande è che il gioco non è ancora davvero ottimizzato e a volte rallenta parecchio. Questo nonostante lo stia giocando su un computer con 32 GB di RAM, un processore potente e una scheda grafica 5070. Posso dirti che è piuttosto fastidioso, per usare un eufemismo, quando rallenta proprio nel momento del lancio. Ci sono anche molti bug, ma per lo più piccoli che Spinoff potrà facilmente sistemare. Un bug divertente mi ha fatto sì che avessi l'onore di stare in cima a un lampione e lanciarlo, presumibilmente perché mi ero fermato proprio sotto.

Non vedo l'ora di seguire Disc Golf Masters in vista del rilascio 1.0. Quello che ho giocato finora sembra molto promettente, e se dai un'occhiata alle loro roadmap, ci sono tantissimi contenuti entusiasmanti da aspettare con ansia. Spero però che includano una modalità carriera in cui puoi sviluppare il tuo giocatore e progredire da dilettante a professionista nel circuito DGPT. Vedremo come andrà a finire quella parte... ma spero sicuramente in altro.

Tornerò con una recensione quando il gioco sarà ufficialmente rilasciato, ma manca almeno un anno, e dovremo vedere come sarà il gioco allora. Anche adesso, vale sicuramente la pena prenderlo, soprattutto se, come me, ami una partita di disc golf all'aria aperta.