Disclosure Day ci offre uno scorcio della vita aliena nel trailer finale

HQ

Un cervo è un alieno? Sembra di sì, perché nel trailer finale del prossimo Disclosure Day di Steven Spielberg, vediamo un'inquadratura di un cervo trasformarsi in uno di un grande alieno dagli occhi spalancati, confermando come sarebbe la visione del leggendario regista sugli esseri provenienti da un sistema solare lontano.

Il film, come vediamo nel resto del trailer, non parla davvero degli alieni in sé, ma più degli umani sul pianeta Terra. Come reagiamo sapendo di non essere soli nell'universo? Cosa succede alle persone che hanno scoperto la verità prima che le autorità fossero pronte a rivelare qualcosa al pubblico? Queste sono domande che vedremo rispondere nel film, poiché Spielberg vuole affrontare le possibilità molto reali che potrebbero verificarsi se un evento accadesse nel nostro mondo.

Oltre a essere un alieno a sorpresa alla fine, Spielberg stesso appare nel trailer come un'altra piacevole sorpresa. Dice di credere molto più fermamente ora rispetto a quando girava Incontri ravvicinati che non siamo soli nell'universo. Crede in qualcosa di più che la semplice esistenza di vita aliena, e crede che esistano altre civiltà intelligenti.

Cosa succederebbe se li scoprissimo? Scopritelo il 12 giugno e guardate il trailer qui sotto: