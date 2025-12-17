Disclosure Day è il titolo ufficiale del film UFO di Steven Spielburg

Sappiamo da tempo che il leggendario regista Steven Spielberg sta lavorando a un film sugli UFO. Ora, è stato ufficialmente rivelato come Disclosure Day, che uscirà il 12 giugno 2026.

Protagonisti sono Josh O'Connor, Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo e altri, mentre seguiamo una serie di individui che sembrano aver scoperto che l'umanità non è sola tra le stelle. Non vediamo alieni nel trailer qui sotto, dato che sembra che la maggior parte di Disclosure Day sarà incentrato sul far arrivare la verità al mondo e osservare come reagirà alla risposta alla nostra domanda finale.

Figure autoritarie cercano di far sparire la verità, ci sono auto della polizia che attraversano le recinzioni, strani cervi e uccelli che conducono una bambina nel bosco. È un mistero per noi in questo momento, ma mentre Spielberg è dietro la serie, non vediamo l'ora di vedere quel mistero svelarsi il prossimo giugno.