Disclosure Day fa vincere a Steven Spielberg la sua più grande apertura al botteghino di sempre per un film originale

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Disclosure Day, l'ultimo film del leggendario regista Steven Spielberg, gli ha fatto guadagnare un nuovo record personale per un debutto al botteghino con un film originale. Seguendo le reazioni del mondo quando scopre che gli alieni sono davvero reali, l'ultimo film di Spielberg è in parte fantascienza, in parte thriller mistero, e ha messo molti sederi in testa.

Secondo Box Office Mojo, Disclosure Day ha incassato quasi 93 milioni di dollari nel suo weekend di apertura. Con un budget di produzione stimato di circa 115 milioni di dollari e un budget di marketing di 80 milioni, Disclosure Day avrà bisogno di qualche weekend in più come questo per pareggiare, ma con un regista come Spielberg sembra improbabile che la Universal si concentri solo sul guadagnare permettendo al regista di 79 anni di tornare dietro la macchina da presa. Se vuoi vedere se Disclosure Day vale la pena dare un'occhiata personalmente, leggi la nostra recensione qui.

Altrove al botteghino, vediamo che le sensazioni horror Backrooms e Obsession continuano il loro successo. Obsession sta ancora vendendo milioni nei cinema, con un totale di 286 milioni di dollari in questo momento. Backrooms non è poi così lontano, avendo guadagnato 248 milioni di dollari. Masters of the Universe, l'altro blockbuster estivo in uscita in questo momento, sta ancora faticando. Nonostante le recensioni positive, il film ha incassato 86 milioni di dollari in tutto il mondo al momento della stesura.