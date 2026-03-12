Disclosure Day riceve un altro trailer criptico

HQ

Il mistero che circonda il nuovo film UFO di Spielberg continua a crescere, mentre continua a stuzzicarci con dettagli criptici e indizi. E ora è stato pubblicato un altro trailer, che ci offre sicuramente qualche nuova curiosità su cui riflettere, ma continua anche a tenere le carte per sé.

La prima è prevista per il 12 giugno e sarà trasmessa anche in IMAX dove possibile, cosa che vale sicuramente la pena dare un'occhiata se ne hai l'occasione. Il film stesso ruota attorno a un futuro alternativo in cui l'umanità è costretta ad affrontare il fatto che, dopotutto, esiste vita nello spazio.

Il cast è impressionante, per usare un eufemismo, con nomi come Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson e Colman Domingo. Ed è altrettanto impressionante dietro le telecamere, con Spielberg che collabora con il suo solito aiutante David Koepp, e per di più persino John Williams è tornato. La loro trentesima collaborazione consecutiva.

Sei entusiasta per Disclosure Day ?