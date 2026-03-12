Disclosure Day riceve un altro trailer criptico
Il mistero intorno al prossimo film UFO di Steven Spielberg Disclosure Day continua ad approfondire.
Il mistero che circonda il nuovo film UFO di Spielberg continua a crescere, mentre continua a stuzzicarci con dettagli criptici e indizi. E ora è stato pubblicato un altro trailer, che ci offre sicuramente qualche nuova curiosità su cui riflettere, ma continua anche a tenere le carte per sé.
La prima è prevista per il 12 giugno e sarà trasmessa anche in IMAX dove possibile, cosa che vale sicuramente la pena dare un'occhiata se ne hai l'occasione. Il film stesso ruota attorno a un futuro alternativo in cui l'umanità è costretta ad affrontare il fatto che, dopotutto, esiste vita nello spazio.
Il cast è impressionante, per usare un eufemismo, con nomi come Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson e Colman Domingo. Ed è altrettanto impressionante dietro le telecamere, con Spielberg che collabora con il suo solito aiutante David Koepp, e per di più persino John Williams è tornato. La loro trentesima collaborazione consecutiva.
Sei entusiasta per Disclosure Day ?