Discord lancia una nuova valuta virtuale chiamata Orbs

Discord ha deciso di lanciare una valuta virtuale in una nuova mossa per espandere i suoi programmi di fidelizzazione e ricompensa. Conosciuta come Orbs, si dice che la funzione sia attualmente un'espansione del sistema Quests e che sia impostata per essere una ricompensa che consente agli utenti di ottenere oggetti utilizzabili come Nitro crediti o cosmetici del profilo.

Secondo il post sul blog dell'annuncio, Discord spiega l'idea alla base di Orbs come segue: "Gli utenti di Discord possono spendere le sfere nel negozio per richiedere sfere esclusive come crediti Nitro e cosmetici del profilo e ulteriori oggetti del negozio di prima parte senza la necessità di un metodo di pagamento. Ciò significa che gli utenti avranno la flessibilità di utilizzare le sfere su molte ricompense diverse, rendendo le missioni ancora più rilevanti. Questo è particolarmente utile per gli utenti che vogliono provare Nitro senza un abbonamento attivo.

Chiaramente c'è molto di più di quanto sembri, poiché Discord osserva anche che Orbs sarà utile per gli inserzionisti e per coloro che desiderano eseguire campagne sulla piattaforma, poiché "gli inserzionisti non hanno più bisogno di portare la propria ricompensa (anche se i nostri utenti lo adorano sicuramente) o preoccuparsi se la ricompensa risuonerà con il loro pubblico di destinazione".

Discord promette di aggiungere continuamente nuovi modi per richiedere ricompense utilizzando Orbs in futuro, e che mentre per il momento la funzione sarà accessibile solo a un piccolo numero di persone, diventerà costantemente disponibile per più in tutto il mondo.

