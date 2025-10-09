Discord risponde alle affermazioni secondo cui 2 milioni di fototessere sono state acquisite dagli hacker

HQ

Non appena è arrivata la verifica dell'età, le persone si sono preoccupate di come i loro volti potessero essere utilizzati non solo dalle aziende e dai fornitori di servizi, ma anche dagli hacker e da coloro che avrebbero potuto cercare di fare soldi facili rubando e vendendo dati.

Ora, sembra che stiamo assistendo alla prima crepa nella verifica dell'età, poiché è stato riferito che circa 1,5 TB di foto sono state rubate da un sistema di assistenza clienti di terze parti utilizzato da Discord. Discord nega questa affermazione, affermando che solo circa 70.000 utenti sono stati colpiti e tutti sono stati contattati.

Tuttavia, ammette che i documenti d'identità governativi potrebbero essere stati inclusi nella violazione. Zendesk, il sistema di assistenza clienti, afferma che i propri sistemi non sono stati compromessi (tramite TheGamer). Secondo quanto riferito, le immagini scattate provengono da coloro che hanno presentato ricorso alla verifica dell'età tramite Discord, che potrebbe richiedere l'uso di un documento d'identità governativo e di un selfie.

Anche se Discord nega l'affermazione di 1,5 TB, ci sono fonti online come l'International Cyber Digest che li sostengono, affermando che la violazione è stata peggiore del previsto. Bisognerà vedere come si evolverà questa situazione.