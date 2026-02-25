Discord ritarda la verifica globale dell'età dopo una forte reazione negativa

HQ

Discord, come molti altri siti e servizi dove potresti entrare in contatto con contenuti per adulti, richiede già la verifica dell'età nel Regno Unito. Fuori da questo inferno piovoso però, sei libero di accedere come vuoi e vedere cosa ti piace. Questo stava per cambiare con Discord che ha introdotto la verifica dell'età in tutto il mondo, ma ora sembra che queste politiche saranno ritardate.

"Sapevamo che questo lancio sarebbe stato controverso," recita un messaggio sul sito di Discord. "Ogni volta che introduci qualcosa che tocca identità e verificazione, le persone avranno sentimenti forti. Giustamente. Col senno di poi, avremmo dovuto fornire più dettagli sulle nostre intenzioni e su come funziona il processo... Molti di voi se ne sono andati pensando che richiedessimo scansioni facciali e caricamenti ID da parte di tutti solo per usare Discord. Non è questo che sta accadendo, ma il fatto che così tante persone ci credano ci dice che abbiamo fallito nel nostro compito più basilare: spiegare chiaramente cosa stiamo facendo e perché. È colpa nostra."

Il messaggio continua dicendo che la verifica dell'età sarà posticipata fino alla seconda metà dell'anno, ma sta comunque avvenendo. Se questo è un motivo per te come lo era prima, potrebbe non cambiare i tuoi pensieri. Tuttavia, Discord sta facendo di tutto per convincerci che non sia una cattiva idea. Il 90% degli utenti non vedrà cambiamenti, poiché la loro età sarà determinata da qualche tecnologia dietro le quinte. Il 10% che deve verificare ha diversi modi per farlo, e può comunque scegliere di non verificare accedendo alla maggior parte dei servizi di Discord, al di fuori dei contenuti a restrizioni d'età e alcune impostazioni di sicurezza.