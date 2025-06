Discounty verrà lanciato su PC e console ad agosto

Lo spettacolo Wholesome Games Direct è stato pieno zeppo di annunci entusiasmanti e notizie su giochi indie di tutti i ceti sociali. Uno di questi esempi include la rivelazione della data di uscita dell'eccentrico e accogliente simulatore di vita Discounty.

Questo gioco consiste nella gestione di un supermercato in una città sgangherata e strana. L'idea è che devi organizzare e decorare il negozio, controllare i clienti, fare amicizia e familiarizzare con la gente del posto, il tutto mentre operi come un magnate degli affari per continuare ad espandere il tuo negozio.

Durante lo show, è stato appena rivelato dallo sviluppatore Crinkle Cut Games che Discounty verrà lanciato il 21 agosto e che arriverà su PC (tramite Steam e Epic Games Store ), Nintendo Switch (senza alcuna parola su Switch 2... ancora), PS4, PS5, Xbox Series X/S e GOG. Per coloro che cercano un assaggio dell'azione, è disponibile anche una demo per giocare fin da ora.