Discutiamo cosa potrebbe portare Project Helix nell'ultimo episodio di The Gamereactor Show

Dopo un leggero cambiamento di destino la scorsa settimana, siamo tornati alla solita routine per questa settimana e possiamo offrire un altro episodio di The Gamereactor Show per accompagnarvi nel fine settimana. Questa volta ci concentriamo ancora una volta sugli attuali eventi e sugli eventi, dedicando molto tempo a discutere delle novità su Project Helix e di cosa ci aspettiamo dalla prossima generazione di hardware Xbox.

Questo prima di cambiare argomento e parlare di Marathon e di come ci aspettiamo che il gioco si comporti ora che è disponibile in tutto il mondo. Naturalmente, parliamo brevemente anche della fine di Highguard, che è a una settimana dalla chiusura completa, una mossa che rafforza una tendenza preoccupante del settore che Resident Evil Requiem sta almeno sfidando con grande efficacia.

Dai un'occhiata all'ultimo episodio dello show qui sotto, l'82ª edizione, oppure sul tuo fornitore di podcast preferito, che sia Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.