Discutiamo dei nostri primi candidati a Gioco dell'Anno nell'ultimo episodio di The Gamereactor Show

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È stata una settimana piuttosto stabile nel mondo dei videogiochi, dato che è arrivato il periodo di pausa estivo. Poiché ci sono meno storie e eventi importanti in corso, abbiamo deciso di usare l'ultimo episodio di The Gamereactor Show come piattaforma per mettere in luce i nostri attuali candidati al titolo Game of the Year, con scelte basate su titoli lanciati finora in quest'anno solare.

Alex ed io evidenziiamo quali giochi ci hanno colpito di più quest'anno, che siano Resident Evil Requiem, Esoteric Ebb, 007 First Light, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, Crimson Desert, Mixtape, Forza Horizon 6, e la lista continua. Spieghiamo perché un gioco dovrebbe essere un candidato al GOTY e allo stesso modo perché alcuni probabilmente non dovrebbero esserlo, tutto con la precisazione che le cose cambieranno notevolmente nei mesi caotici a venire.

Dai un'occhiata al 98° episodio di The Gamereactor Show qui sotto, oppure presso il tuo fornitore di podcast preferito, che sia Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.